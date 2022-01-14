Magazin Arka Sokaklar’da Rıza Baba ölüyor mu? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında şok görüntüler!
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Arka Sokaklar’da Rıza Baba ölüyor mu? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında şok görüntüler!

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Arka Sokaklar’da Rıza Baba ölüyor mu? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında şok görüntüler!

Arka Sokaklar’ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni yıl nedeniyle iki haftadır yayınlanamayan dizinin yeni bölümü 14 Ocak Cuma akşamı Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Fragmanda yer alan sahneler ise ‘Arka Sokaklar’da Rıza Baba ölüyor mu?’ sorusuna neden oldu…

14 Ocak 2022, Cuma 15:23 Son Güncelleme:
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Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’ın yeni bölüm fragmanı izleyicide şok etkisi yarattı. Kimliği belirsiz şahıs, 3 el ateş ediyor ve Rıza Baba kanlar içinde yere yığılıyor. Peki, Rıza Baba ölüyor mu? İşte Arka Sokaklar’ın yeni bölümüne ilişkin ayrıntılar…

ARKA SOKAKLAR’DA RIZA BABA ÖLÜYOR MU?

Arka Sokaklar’ın 601. Bölüm fragmanı Kanal D’nin resmi sitesinde ve YouTube kanalında yayınlandı. Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’da herkesin babası olan Rıza Komiser yağmurlu bir günde elinde balık avı malzemelerde evinden çıkar ve aracına doğru ilerler. O sırada kimliği belirsiz biri Rıza Baba’ya üç el ateş eder. Karın ve kalp bölgesinden yaralanan Rıza Baba kanlar içinde yere yığılır.

Rıza Baba’nın ölüp ölmeyeceği ise yeni bölümün yayınlanmasıyla belli olacak. Ancak günlerdir Arka Sokaklar ve Kanal D’nin sosyal medya hesaplarında siya bir zemin üzerinde Rıza Baba hashtagi açılması Rıza Baba’nın ölmüş olabileceği yönünde bir ipucu veriyor…

ARKA SOKAKLAR’IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Davada yeni kanıtların ortaya çıkması Mesut’un işini daha da zorlaştırır. Mesut delilleri gönderen kişinin kim olduğu öğrenir ve büyük bir öfke ile ortadan kaybolur. Ekip gergin bir şekilde Mesut’u arar.

Samir’in kaldığı hapishaneden gelen bir haber ekibi ve İlyas Albay’da şok etkisi yaratır. İlyas Albay harekete geçer ve kendisini tehlikeli bir konuma sokar. Ekip de onun ardından tehlikeye sürüklenir. Uyuşturucu alışverişine devam eden Amerikalıların intikam almak için son bir planı daha vardır.


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