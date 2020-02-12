Orhan Oğuz’un yönettiği, Türker İnanoğlu’nun yapımcılığını üstlendiği, Ahmet Yurdakul, Sinan Yurdakul ve Ozan Yurdakul’ın yazdığı dizi 542’nci bölümünde aşkla ekrana gelecek!

Bu Cuma ekran başına

Nadya&Engin (İlker İnanoğlu-Wilma Elles), Selin&Mesut (Oya Okar- Şevket Çoruh), Ezgi&Cemal (Ela Yörüklü-Yiğitcan Ergin) ve Şükran&Arda (Büşra Acar-Tunç Oğuz) çiftlerinin romantik sahneleri çok konuşulacak. Zaten tanıtım videosu da sosyal medyada büyük beğeni topladı. ‘Arka Sokaklar’ın yeni bölümü bu cuma akşamı Kanal D’de.







