Arka Sokaklar'dan 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel tanıtım
Kanal D’de 14 sezondur reyting rekorları kıran, Türk Televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi ‘Arka Sokaklar’, ‘14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel bölüm hazırladı.
12 Şubat 2020, Çarşamba 10:46 Son Güncelleme:
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Orhan Oğuz’un yönettiği, Türker İnanoğlu’nun yapımcılığını üstlendiği, Ahmet Yurdakul, Sinan Yurdakul ve Ozan Yurdakul’ın yazdığı dizi 542’nci bölümünde aşkla ekrana gelecek!
Bu Cuma ekran başına
Nadya&Engin (İlker İnanoğlu-Wilma Elles), Selin&Mesut (Oya Okar- Şevket Çoruh), Ezgi&Cemal (Ela Yörüklü-Yiğitcan Ergin) ve Şükran&Arda (Büşra Acar-Tunç Oğuz) çiftlerinin romantik sahneleri çok konuşulacak. Zaten tanıtım videosu da sosyal medyada büyük beğeni topladı. ‘Arka Sokaklar’ın yeni bölümü bu cuma akşamı Kanal D’de.