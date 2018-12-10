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Arka Sokaklar'ın 'Mesut Komiser'i Şevket Çoruh'tan alkışlanacak hareket

Arka Sokaklar dizisinin 'Mesut Komiser'i oyuncu Şevket Çoruh, kemik iliği nakli tedavisi gören küçük Emir Kaan'a sürpriz bir ziyaret yaptı, tespihini hediye etti

10 Aralık 2018, Pazartesi 15:11 Son Güncelleme:
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Arka Sokaklar'ın 'Mesut Komiser'i Şevket Çoruh'tan alkışlanacak hareket

Emir Kaan'ın annesi Aynur Sevik, aylardır sosyal medya üzerinden oyuncuya ulaşmaya çalışıyordu. Çağrıları karşılıksız kalmadı ve biricik oğluna unutulmaz anlar yaşatmayı başardı.

Adana'da sahnelenen tiyatro oyunu için şehre gelen Şevket Çoruh, Gaziantep'te sahnelenecek oyunu için ayrılmadan önce 1,5 yıldır tedavi gören Emir Kaan'ı Mavi Çocuk Umut Işıkları Derneği Başkanı Kemal Yücel'le birlikte ziyaret etti.

'Arka Sokaklar' dizisinde Şevket Çoruh'un canlandırdığı 'Mesut Komiser'in köpeği Garip'i çok sevmesinden etkilenen ve komiser karakterine hayran olan Emir Kaan Sevik, buluşma sırasında çok heyecanlandı. Sohbet sırasında heyecandan kendini yeterince ifade edemediğini düşünen Emir Kaan, kısa bir mektup yazarak Şevket Çoruh'a verdi. Şevket Çoruh, küçük Emir Kaan'a 'geçmiş olsun' dedikten sonra iyileşir iyileşmez gelmesi için İstanbul'daki oyun setine davet etti. 

Sıcacık atmosferde gerçekleşen buluşmada ikili, bol bol selfie çekerek, bu unutulmaz anı ölümsüzleştirdi. DHA


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