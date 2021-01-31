Arka Sokaklar'ın Selin Komiser'i Oya Okar'a hırsızlık şoku
Oya Okar’ın ziynet eşyaları ve aracı çalındı. Soruşturma devam ederken oyuncu, “Umarım suçlular yakalanır” diye konuştu.
31 Ocak 2021, Pazar 09:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Kanal D’de ekrana gelen ‘Arka Sokaklar’ dizisinde Selin Komiseri canlandıran Oya Okar, hırsızlık şoku yaşadı. Oyuncunun evine giren hırsızlar, ziynet eşyalarını ve kapının önündeki otomobilini çaldı. Görgü tanıkları hırsızların, çakar lambası olan bir araçla geldiğini belirtti.
'Dilerim kimsenin başına gelmez'
Konuyla ilgili soruşturma devam ederken Okar, “Yıllarca çalışarak, emeğinizle edindiklerinizi biri geliyor, dakikalar içinde alıyor, götürüyor. Dilerim kimsenin başına gelmez, insan ancak başına gelince anlıyor. Umarım suçlular yakalanır” açıklamasını yaptı.
BUNLARI DA OKUYUN