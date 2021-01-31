Magazin Arka Sokaklar'ın Selin Komiser'i Oya Okar'a hırsızlık şoku

Arka Sokaklar'ın Selin Komiser'i Oya Okar'a hırsızlık şoku

Magazin

Arka Sokaklar'ın Selin Komiser'i Oya Okar'a hırsızlık şoku

Oya Okar’ın ziynet eşyaları ve aracı çalındı. Soruşturma devam ederken oyuncu, “Umarım suçlular yakalanır” diye konuştu.

31 Ocak 2021, Pazar 09:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kanal D’de ekrana gelen ‘Arka Sokaklar’ dizisinde Selin Komiseri canlandıran Oya Okar, hırsızlık şoku yaşadı. Oyuncunun evine giren hırsızlar, ziynet eşyalarını ve kapının önündeki otomobilini çaldı. Görgü tanıkları hırsızların, çakar lambası olan bir araçla geldiğini belirtti.

'Dilerim kimsenin başına gelmez'

Konuyla ilgili soruşturma devam ederken Okar, “Yıllarca çalışarak, emeğinizle edindiklerinizi biri geliyor, dakikalar içinde alıyor, götürüyor. Dilerim kimsenin başına gelmez, insan ancak başına gelince anlıyor. Umarım suçlular yakalanır” açıklamasını yaptı.

İlgili Haberler
Arka Sokaklar'ın emniyet amiri Zafer Ergin karakolluk oldu!Arka Sokaklar zirvedeŞevket Çoruh, Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?Şevket Çoruh, Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı mı?Yüsra Geyik'ten 'Arka Sokaklar' açıklaması


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
31 Ocak 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
‘Bi’ kahve içelim’ diye bir laf vardı...
Şirin Sever
Funda Duru
Kışın beş gözdesi
Funda Duru
Mehmet Coşkundeniz
Eski sevgiliyle yeniden denemek
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Kimin bu saçlar?
Uğur Alkapar
Sercan Yaşar
Büyük soru: Gain mi Exxen mi?
Sercan Yaşar
Bekir Saçar
Amerika’dan özel uçakla döndüler
Bekir Saçar
Gökçen Erdoğan
Cinsel ilişki sonrası kanama
Gökçen Erdoğan
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
Öner Döşer
Büyüteç etkisi
Öner Döşer
Hande Kazanova
25 Ocak haftası burçlar
Hande Kazanova
Yasemin Candemir
2021’i “Güzellik yılı” ilan etmenin tam zamanı!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü’nün saçları isyan çıkardı
Elif Demirtaş Bilir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Survivor yeni bölüm bomba fragman! Gönüllüler gözyaşlarını tutamadı