Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar’ın yeni bölümünde yine heyecan doruklarda yaşanıyor. Arka Sokaklar son bölümünde ekip Hayati’yi arama çalışmalarına devam ederken diğer yandan Aycan’ın bulunması için gizli bir operasyon düzenleniyor. Ancak işler beklenildiği gibi gitmiyor. İşte, bu hafta 592. bölümüyle izleyicinin karşısına çıkan Arka Sokaklar’ın fragmanı…

İŞTE ARKA SOKAKLAR’IN 592. BÖLÜM FRAGMANI

Aycan’ı arama çalışmaları tüm hızıyla sürmektedir. Ancak Aycan, çok tehlikeli olmasına rağmen ölen kocası Korhan’ın kabrini ziyaret etmek konusunda geri adım atmaz. Bu bilgiye ulaşan ekip hemen gizli görev operasyonunun tuşuna basar. Fakat Cemal’in üstlendiği bu gizli görevde işler yolundan çıkar.

Hulki’nin ölümüne dair silinmiş güvenlik kamerası görüntülerini geri getirme çalışmaları devam eder. Bu kamera görüntülerine ulaşılması halinde Pelin ve Adem ile olan alakasına yönelik olarak Faruk’u köşeye sıkıştırma ihtimali vardır. Diğer yandan Savcı Faruk, elindeki görüntüleri Zeliha’ya izletir. Bu görüntülerde Zeliş elinde silahla hastaneye girmektedir ve Savcı Faruk bunun hesabını ekibe sormaktan geri kalmaz. Çoban Ailesi’ni yakın zamanda yine zor günler beklemektedir.

Uzun yol şoförü Hayati’nin mutlu bir aile yaşantısı vardır ancak işe gittiği bir gün aniden ortadan kaybolur. Olayın haber alınmasının ardından ekip Hayati’yi arama çalışmalarına başlar. Hayati’nin bulunması aynı zamanda uzun zamandır aranan Ferhat Mazı’nın yakalanması için önemli bir rol oynamaktadır. Hayati’nin bulunması konusunda Savcı Faruk ile ekip arasındaki gerilim giderek yükselir…





ARKA SOKAKLAR’IN 593. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar’ın 593. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı andan itibaren haberimizde bulabilirsiniz.