Arkadan fermuarlı pantolon alay konusu oldu

ASOS markasının piyasaya sürdüğü arkadan fermuarlı skinny kot pantolon, sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi. Açık mavi kot kumaşından üretilen skinny-fit pantolonlar önden başlayarak bacaklardan geçen ve arka tarafta doğru uzanarak kemer çizgisinde sonlanan bir fermuara sahip. Independent Türkçe'nin haberine göre, söz konusu pantolonlar ilk olarak, moda perakendecilerinin ilginç tasarımlarını paylaşan Instagram hesabı "asbos_asos"un bu hafta paylaştığı bir fotoğrafla dikkatleri üzerine çekti.

"AKILLARINDAN NE GEÇİYORDU?"

Paylaşımın ardından şoka uğramış bir kullanıcı "Aman tanrım" diye yazdı. Bir diğeriyse, "Akıllarından ne geçiyordu?" diye sordu. Bir kullanıcı ise bu tarz kot pantolonların yeni olmadığını ve 80'li yıllarda kendisinin de bir tane aldığını söyledi.









İnternette ne kadar alay edilse de kot pantolonların şu anda tükenmiş olması, müşteriler arasında popüler bir seçim olduğunu gösteriyor.





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