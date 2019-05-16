Arkadaş edinmeyi unuttuk

ABD’de yetişkinler ile yürütülen araştırmalara göre; son 5 yıldır arkadaşlık kurmak hiç olmadığı kadar zor hale geldi.

İşte araştırmadan çarpıcı notlar:

Yeni arkadaş edinmede en iyi yaş; 23.

Kalıcı dostlukların çoğu sırası ile işyerinde, lisede, üniversitede ve çocukluk mahallesinde kuruluyor.

Bir yetişkinin hayatı boyunca ortalama 16 arkadaşı oluyor, bunlardan sadece 5’i çok seviliyor.

Yetişkinlerin yüzde 81’i, kalıcı dostluk bulmanın çok zor olmasından, yüzde 45’i yeni arkadaşlık kuramamaktan yakınıyor.

YÜZDE 45'İ ARKADAŞ EDİNMEYİ BİLMİYOR

Yüzde 63’ü uzaklıkların dostluğa engel olduğunu söylüyor.

Yüzde 42’si içe kapanıklık ve utangaçlıktan, yüzde 29’u ailevi sorumlulukların ağır basmasından dolayı arkadaşlık kuramıyor.

Yüzde 45’i arkadaş edinmeyi bilmiyor.







