Berke Bilge Aslan, 31 Ocak'ta, gece birlikte alkol aldığı arkadaşı Berkay Kesen'i sabah cadde ortasında çıkan tartışma sonucu tabancayla başından vurarak, öldürdü. Olaydan sonra kaçtığı benzinlikte yakalanan, polise verdiği ilk ifadesinde, "Kendimde değildim. Arkadaşımla alkol almıştık. Onu şeytana benzettim ve bana silah çektiğini gördüm. Bu yüzden onu öldürdüm" diyen Berk Bilge Aslan, mahkemece tutuklandı. Hakkında 'kasen öldürme' suçundan dava açılan Aslan'ın yargılanmasına devam edildi. Ankara 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Aslan'ın yanı sıra Berkay Kesen'in annesi Selma Kesen ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Berk Bilge Aslan, Berkay Kesen'in uyuşturucu kullandığını öne sürüp, "Hatta bir kere üstlerinde 100 gram bonzai ile yakalandı. Benim üzerimde uyuşturucu madde çıkmadığı halde yanlarında olduğum için polis beni de götürdü ve bu olay yüzünden denetimli serbestliğe gidip 21 günde bir idrar örneği vermekteydim. Maktul zaten evde de değişik davranışlar içindeydi. Evde olmayan şeyleri, varlıkları görüp kendi kendine konuşmuştu. Olay günü de benim çayıma uyuşturucu koydular, çay bardağımın kriminalde incelenmesini istiyorum" dedi.

Sanık Aslan'ın avukatı da müvekkilinin, olayı bilinçli yapmadığını savundu.

'ŞANS ESERİ KURTULDUK'

Mahkemede tanık olarak dinlenen, Berk Bilge Aslan'ın olay sonrası yakalandığı benzin istasyonunun çalışanı Osman K. ise "Olay günü sabah 09.00 gibi muhasebe işlerini kontrol ederken 2-3 silah sesi duydum. Dışarı baktığımda bu şahıs benzin pompalarına doğru rastgele ateş ediyordu ve 'Dikmen'i patlatacağım' diye bağırıyordu. Ateş ederken de sanki birileriyle çatışıyormuş gibi saklanıp saklanıp ateş ediyordu. Mermisinin bittiğini anlayınca dışarı çıktım ve bu da yanıma yaklaştı, 'Teslim oluyorum bir kişiyi öldürdüm' dedi. Silahını yere atıp dizlerinin üstüne çöktü ben de silaha tekme atıp ondan uzaklaştırdım ve polisin gelmesini bekledim, galiba beni polis zannetti sonra polisler gelip götürdü. Benzinlikte patlama olmadan şans eseri kurtulduk" diye konuştu.

Sanık Berk Bilge Aslan'ın uyuşturucu kullanıp, kullanmadığının belirlenerek, denetimli serbestlik kayıtlarının dava dosyasına eklenmesine hükmeden mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

DHA