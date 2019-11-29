Oğuzhan Koç 1 hafta önce oyuncu Demet Özdemir ile Emirgan’daki ‘Gizli Kalsın’ adlı kulüpte görüntülendi. Demet Özdemir “Oğuzhan arkadaşım, beni o gece eve bıraktı. Yağmur’u çok seviyorum, onunla da arkadaşız. Hatta takipleşiyoruz” açıklaması yaptı. Sonra bunlar oldu...

İşte son gelişmeler

Yağmur Tanrısevsin kendisini defalarca arayan Oğuzhan Koç’a cep telefonundan engeli bastı. Bir zamanlar yakın arkadaş olduğu Demet Özdemir’i Instagram’da takipten çıkardı.

Oğuzhan Koç, Yağmur Tanrısevsin ile birlikte oturdukları Etiler’deki siteye bir arkadaşını gönderdi. Tüm eşyalarını toplattırdı.

Kemerburgaz’dan kirası 15 bin TL olan bir villa tuttu.

Yağmur Tanrısevsin menajerine talimat verdi: ‘2020 için yoğun bir iş çizelgesi hazırlayalım. Nefes almadan çalışmak istiyorum’

Demet Özdemir “Bu ayrılıkta sizin parmağınız var mı?” şeklinde soru soran takipçilerini engelliyor.

Oğuzhan Koç’un yakın arkadaşları Eser Yenenler ile İbrahim Büyükak, Yağmur Tanrısevsin’i teselli ediyor.

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