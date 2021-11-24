Arkadaşına attığı mesaj harekete geçirdi! Anne ile bebeği için seferber oldular
Avcılar'da arkadaşından gelen intihar içerikli mesajı gören kadın hemen ekiplere haber verdi. Doğalgazı açan anne olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerine kapıyı güçlükle açabildi. Ekipler solunum sıkıntısıyla yere düşen anne ve 7 aylık oğlunu kurtarmak için seferber oldu.
24 Kasım 2021, Çarşamba 12:36 Son Güncelleme:
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Avcılar'da bir kadın, dün saat 16.00 sıralarında ihbar hattını arayarak, yakın arkadaşının intihar edeceğini yazdıktan sonra kendisi ile bağlantı kuramadığını, intihar girişiminde bulunmuş olabileceğini bildirdi. Harekete geçen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekibi, ihbarı yapan kadının görüntülü telefonla yönlendirmesiyle, intihar girişiminde bulunan kadının Gümüşpala Mahallesi'nde oturduğu sokağı, ardından binayı buldu.
MİNİK ÇOCUK GÜÇLÜKLE SOLUK ALIYORDU
Merdivenli itfaiye aracı evin bulunduğu binanın 3'üncü katına uzatılırken, binaya giren polis ve itfaiye ekibinin ısrarlı kapıyı çalması ardından kapı açıldı. İçeri giren görevliler, can havli ile kapıyı açtıktan sonra yere düşen C.Ü. (30) ve yerdeki minik oğlu 7 aylık G.Ü.'nün güçlükle soluk alabildiğini gördü.
YÜZÜ SU İLE YIKANDI
İtfaiye ekipleri, kadını kapının önüne, çırpınan minik bebeği bina önüne çıkardı. Acil olarak ambulans istenirken, itfaiye erinin kucaklayarak dışarı çıkardığı yüzü su ile yıkanan ve sakinleştirilen bebek kısa süre sonra kendisine geldi. Yaşama son anda döndürülen anne ise polis ve diğer itfaiye erleri tarafından binanın önüne taşındı. Bir itfaiye eri, montunu çıkararak kadının üzerine uzatılmasını sağladı.
EŞİ İLE TARTIŞIP BUNALIMA GİRMİŞ
Konuşamaz durumdaki kadın işaretle sorunca hemen bebeği yanına getirildi. Getirilen ambulansa alınan anne ve bebeği Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. İfadesinde eşi ile tartıştığını bunun üzerine bunalıma girdiğini belirten C.Ü. ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Komşuları, çiftin binaya 5 ay kadar önce taşındığını kavga ettiklerini duymadıklarını söyledi.