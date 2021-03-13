Arkadaşına bilezik diye penis halkası hediye etti

Pennsylvania yaşayan Eisenhower çiftinin beş yaşındaki kızları Myla Eisenhower, okul arkadaşına hediye etmek için bir “dostluk bileziği” arıyordu Bu nedenle küçük kız evi ve tabii ki özellikle annesinin eşyalarını karıştırmaya başladı. Ebeveynlerinin yataklarının başındaki komodinin çekmecesini de karıştıran Myla, istediği bilekliği buldu

Myla bilekliği arkadaşına hediye etti. Ancak Myla’nın annesine akşam bir mesaj geldi. Mesajda “Hey, Myla bunu bugün otobüste X’e verdi mi?” Yazıyordu ve mesajda sözde bilekliğin bir fotoğrafı bulunuyordu.





Myla’nın annesi Kahla; “Metin üzerindeki resmi gördüğümde parçaları bir araya getirmek bir saniyemi aldı ve mideme krapmlar girdi” dedi





“Ne yapacağımı bilmiyordum, hayatım boyunca hiç bu kadar utanmadım” diyen Kahla, 10 dakika iyi bir yanıt bulmak için telefonuna baktığını söyledi





Genç kadın daha sonra kendini o anne yerine koyduğunu belirterek; “Ne diyeceğimi bilmiyorum, çok üzgünüm. Kullanılmadığına dair sizi temin ederim. Muhtemelen Myla bunu verirken bir yüzük olduğunu düşünüyordu.” dedi





Neyseki Myla’nın arkadaşının annesi bu durumu komik buldu ve olayı büyütmedi. Myla’nın ebeveynleri ise onunla uygun bir dille konuşarak eşyalarını karıştırmamaları gerektiği konusunda uyardı





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