Türkiye Arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdırdı

Arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdırdı

Türkiye

Arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdırdı

Adana'da Ulaş Çelikten (22), tartıştığı arkadaşı M.C. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

26 Kasım 2021, Cuma 02:25 Son Güncelleme:
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Olay, gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerindeki bir tekel bayii önünde arkadaşlarıyla buluşan Ulaş Çelikten ve arkadaşları bir süre sohbet etti. Sohbet sırasında Çelikten ve arkadaşı M.C. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Grup içerisindeki diğer arkadaşlarının araya girmeye çalıştığı tartışmada belindeki tabancayı çıkaran M.C., Çelikten'e kurşun yağdırdı.

Göğsüne isabet eden çok sayıda kurşunla ağır yaralanan Çelikten, arkadaşları tarafından otomobil ile Adana Şehir Hastanesi'ne götürülürken, M.C. ise olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı Çelikten, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

Cinayet şüphelisi M.C.'yi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor. 

Gökhan KESKİNCİ/ADANA (DHA)

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