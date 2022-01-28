Türkiye Arkadaşına son bakışı herkesi duygulandırdı

Arkadaşına son bakışı herkesi duygulandırdı

Türkiye

Arkadaşına son bakışı herkesi duygulandırdı

Adana’da girdiği bunalımdan çıkamayan bir kişi otomobilinde kafasına tabancayla ateş edip intihar etti. Olay yerine gelen arkadaşının ona gözyaşları içinde son kez bakması herkesi duygulandırdı.

28 Ocak 2022, Cuma 23:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Edinilen bilgiye göre, olay, Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, H.A.T. (33) 26 Ocak günü evine gelmedi. Bunun üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Ancak H.A.T. bir türlü bulunamazken bu saatlerde Seyhan Baraj Gölü kenarında tabancayla otomobilin içinde kafasında yaralı bir şahıs olduğu bilgisi geldi. Polis olay yerine giderek çalışma başlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis yaptığı çalışmada ölen şahsın H.A.T. olduğunu belirledi.



Otomobilde yapılan incelemede ise şahsın "ölümümden kimse sorumlu değildir, hayattan bıktım" diyerek not bıraktığı öğrenildi. Olay yerine H.A.T.’nin yakınları ve arkadaşları geldi. Bir arkadaşının Hasan Ali T.’ye son bir kez bakıp ağlaması herkesi duygulandırdı. H.A.T.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. H.A.T’nin cenazesi, otopsinin ardından morgdan alınarak toprağa verildi.

İHA

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Yol haritası
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Teknoloji nasıl hayat kurtarıyor?
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Sevgililerden hediye tüyoları
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Cavit Bey'in idamında Bülent Ecevit’in babası
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Tabağındaki yemeğin doğaya etkisi ne?
Şirin Sever
Banu Şen
Sağlık ve doğa turizminin yeni merkezi: İnegöl
Banu Şen
Erkut Can
Şahane bir şey yaşamak
Erkut Can
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Günün en duygu dolu haberi! Mustafa amcanın kolu kanadı kırıldı