Türkiye Arkadaşını 1000 TL için öldürmüş!

Arkadaşını 1000 TL için öldürmüş!

Türkiye

Arkadaşını 1000 TL için öldürmüş!

Bursa'da kendisinden bir süredir haber alınamayan Murat Özkemer'i bulmak için başlatılan çalışma sonucu en son telefonlar görüştüğü arkadaşı Onur Semiz'i gözaltına aldı. Semiz sorgusunda 1000 TL için öldürdüğünü itiraf etti.

15 Haziran 2021, Salı 11:28 Son Güncelleme:
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​Osmangazi ilçesinde yaşayan Murat Özkemer’den 2 Haziran'dan beri haber alamayan ailesi, 5 Haziran'da polise giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Özkemer’i bulmak için çalışma başlatan ekipler, telefon sinyalinin izledi. Sinyalin en son İvazpaşa Mahallesi’ndeki ormanlık alandan geldiğini tespit eden ekipler, ayrıca telefon görüşmelerini incelediklerinde de en son arkadaşı Onur Semiz ile konuştuğunu saptadı. Polis, şüphe üzerine Onur Semiz'i gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunda Semiz, arkadaşı Murat Özkemer’i tabancayla vurup, öldürdüğünü ve olay yerinde bıraktığını itiraf etti. Sorgusunda, alkol almak için ormanlık alana gittiklerini anlatan Semiz, bu sırada Özkemer'den 1000 TL borcunu ödemesini istediğini bunun üzerine tartışma çıktığını ve Özkemer'i tabancayla vurup öldürdüğünü söyledi. 

ORMANLIK ALANDA CESEDİ BULUNDU

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cuma günü Onur Semiz ile İvazpaşa Mahallesi’ndeki Abdal Murat Deresi yakınlarında bulunan ormanlık alana gitti. Özkemer’in cansız bedeni, ormanlık alanda bulundu. Özkemer’in cesedi, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından dün ailesi tarafından teslim alınan Özkemer’in cesedi, Hasköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur Semiz, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürmek’ suçundan tutuklandı.

Derya EVREN - DHA

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