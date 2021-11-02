Türkiye Arkadaşını hastaneye bırakıp kaçarken başına hiç beklenmedik olay geldi!

Arkadaşını hastaneye bırakıp kaçarken başına hiç beklenmedik olay geldi!

Türkiye

Arkadaşını hastaneye bırakıp kaçarken başına hiç beklenmedik olay geldi!

Adana'da, bıçakladığı arkadaşı Bilal Duman'ı hastaneye bırakıp kaçmaya çalışan Emre Kocaman, başına hiç umulmadık bir olay gelince polise yakalandı.

02 Kasım 2021, Salı 11:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Adana'da Emre Kocaman ormanda alkol aldığı arkadaşı Bilal Duman’ı, kız arkadaşı hakkında konuştuğu iddiasıyla yaraladı. Arkadaşını hastaneye götürüp kaçan Kocaman, olayın yaşandığı bölgede sokak köpeklerinden kaçarken polise yakalandı.

YOL KENARINA BIRAKIP UZAKLAŞTI

Olay, 24 Ekim günü saat 17.30 sıralarında Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi’nde meydana geldi. Emre Kocaman (26), yanına arkadaşı Bilal Duman’ı (34) da alarak otomobille ormana gitti. Burada içki içerken Bilal Duman, Kocaman’ın kız arkadaşı hakkında konuşunca tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü, Emre Kocaman, arkadaşını 5 yerinden bıçakladı. Kanlar içerisinde kalan Duman'ı otomobiliyle Seyhan Devlet Hastanesi’ne yakın bir yerde yol kenarına bırakan Kocaman, bölgeden uzaklaştı. Sağlık görevlilerinin fark edip hastaneye taşıdığı Bilal Duman, ameliyata alındı.

SOKAK KÖPEKLERİ KOVALADI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kocaman’ın peşine düştü. Yaralama olayını gerçekleştirdiği bölgeye gittiği tespit edilen Emre Kocaman’ın aracı, yol kenarında terk edilmiş bulundu. Polis ekipleri çevrede arama yaparken sokak köpeklerinin kovaladığı Kocaman’ı yakaladı.

‘ALKOLLÜYDÜM, HATIRLAMIYORUM’

Gözaltına alınan Kocaman’ın, emniyetteki ifadesinde, “Alkollüydüm. Ne yaptığımı hatırlamıyorum” dediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre Kocaman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bilal Duman’ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
F-16 için yakın markaj
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Galataport
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Karantina günlükleri
Murat Çelik
Rauf Tamer
Eksik olsun
Rauf Tamer
Banu Şen
İzmir’in kalbi: Konak
Banu Şen
Şirin Sever
Geçinmeye gönlün var mı?
Şirin Sever
Erkut Can
98’inci yılı kutlarken
Erkut Can
Murat Gülderen
Jüpiter manzaralı evler geliyor
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 21 yıllık çorap ve ayakkabı hasreti sona erecek! Fil hastalığı teşhisi konmuştu