Türkiye Arkadaşını kalbinden bıçaklamıştı! Cezası belli oldu

Arkadaşını kalbinden bıçaklamıştı! Cezası belli oldu

Türkiye

Arkadaşını kalbinden bıçaklamıştı! Cezası belli oldu

Antalya'da tartıştığı galerici arkadaşı Üzeyir Urey'i (53) kalbinden bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Ömer Demir'in (47), ömür boyu hapsi istendi.

23 Kasım 2021, Salı 15:09 Son Güncelleme:
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Olay, 28 Haziran'da Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Demir, 20 yıllık arkadaşı galerici Üzeyir Urey'i sokak ortasında kalbinden 2 bıçak darbesiyle yaraladı. Urey, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası teslim olan Demir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sanık Ömer Demir hakkında Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Üçüncü kez hakim karşısına çıkan Demir, duruşmaya SEGBİS ile katılırken, şikayetçiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

'HAKSIZ TAHRİK İLE İLGİLİ DELİL YOK'

Şikayetçiler sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederken, duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın maktulü iki bıçak darbesi ile öldürdüğünü hatırlatarak, haksız tahrik etkisi altında söz konusu eylemin gerçekleştirildiğine dair ortada bir delil bulunmadığını belirtti. Demir'in kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılmasını talep eden savcı, sanığa indirim uygulanmamasını da istedi.

Sanık Demir ise maktule tek bıçak darbesi vurduğunu, diğer bıçak darbesinin tıbbi müdahale sırasında geçirilen ameliyat izi olduğunu öne sürdü. Mahkeme heyeti, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapması için duruşmayı erteledi.

DHA

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