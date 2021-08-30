Türkiye Arkadaşını öldürüp, arama çalışmalarına katılmış! Zonguldak'ta vahşet

Arkadaşını öldürüp, arama çalışmalarına katılmış! Zonguldak'ta vahşet

Türkiye

Arkadaşını öldürüp, arama çalışmalarına katılmış! Zonguldak'ta vahşet

Zonguldak Devrek'te ailesinin 3 gün önce kayıp ilanı verip aradığı Enes Merdivan'ın (19) arkadaşı .Ç. (19) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. İ.Ç.'nin ayrıca köyde yapılan aramalara katıldığı tespit edildi. Şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürerken, cinayeti İ.Ç.'nin arkadaşı N.K. jandarmaya ihbarda bulunarak itiraf etti.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 15:42 Son Güncelleme:
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Devrek ilçesine bağlı Erenler Köyü'nde yaşayan Enes Merdivan ile ilgili ailesi, 27 Ağustos'ta jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerinde ormanda hem ekipler hem köylüler arama başlattı. İki gün boyunca aramalardan sonuç çıkmadı. Bu sırada N.K. adlı bir kişi, Merdivan'ın İ.Ç. tarafından ormanda öldürüldüğünü söyleyerek jandarmaya haber verdi. Bu kez sabah saatlerinde N.K. ile yapılan aramada Merdivan'ın motosikletine evine 10 kilometre uzaklıkta rastlandı. Merdivan'ın cesedi ise Erenler köyünün yakınındaki Oğuzhanlar köyündeki ormanda av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu. Savcının incelemesinin ardından Merdivan'ın cansız bedeni dik yamaçtan yukarı çıkartıldı. Ormana giriş-çıkış yasaklanırken, Merdivan'ın cesedi otopsi için Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Merdivan'ın en son birlikte görüldüğü yakın arkadaşı İ.Ç.'nin ise dün öğle saatlerinde ifadesi alındı. Olay ile ilgisinin bulunmadığını iddia eden İ.Ç.'nin köydeki aramalara katıldığı da belirlendi.


VİCDANI RAHAT ETMEDİ, İHBARDA BULUNDU

İ.Ç.'nin cinayeti işlediği itirafı ise N.K.'nın vicdanının rahat etmemesi üzerine jandarmaya yaptığı ihbar ile ortaya çıktı. İ.Ç.'nin olayın ardından aradığı N.K.'ye cinayeti nerede, nasıl işlediğini anlattığını ve gömmek için yardım istediği belirtildi. N.K.'nin ise olaydan bir gün sonra İ.Ç.'nin evinde kaldığı, sabah da korkarak gittiği jandarma karakolunda cinayeti itiraf ettiği bildirildi. Jandarma ekipleri, kaçan İ.Ç.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

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