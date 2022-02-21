Arkadaşının bıraktığı yemeği yedi, bacaklarından oldu

Posta.com.tr / İsmi açıklanmayan bir öğrenci, arkadaşının bir gece önceden yarım bıraktığı tavuklu noodle'ı (bir çeşit erişte) buzdolabından çıkarıp yedikten sonra sepsis geliştirdiği için bacakları kesildi. Yemeği yedikten sonra ateşi yükselen ve nabzı dakikada 166’ya çıkan genç, hızla hastaneye kaldırıldı. Kayıtlara göre gencin hiç alerjisi yoktu ve çocukluk aşılarının tamamını olmuştu. Ayrıca nadiren alkol içiyordu ve haftada 2 paket sigara tüketiyordu. Ancak gencin rahatsızlığı gittikçe kötüleşti ve helikopterle başka bir hastaneye kaldırıldı.

Açıklamada, ‘Pirinç, tavuk ve yemek artıklarını yedikten sonra karın ağrısı ve kusma yaşayan hasta, hastaneye gelmeden 20 saat öncesine kadar iyi durumdaydı. Hastaneye gelmeden 5 saat öncesinde, cildinde döküntüler yaşadı ve arkadaşı onu bir diğer hastaneye götürdü’ denildi.

Hastaneye kaldırılan gencin daha sonra böbreklerinin iflas etmesine ve kanında pıhtılaşma meydana gelmesine neden olan şiddetli bir bakteriyel enfeksiyon geçirdiği açıklandı. Gencin kanındaki bakteride hayatı tehdit eden bir sepsis türü olan Neisseria meningitidis bakterisine rastlandı. Bakteriyi tükürük yoluyla kaptığına ve 16 yaşında olması gereken meningokok aşısını yaptırmadığına inanılıyor.

Gencin parmaklarındaki sepsis kangrene çevirdiği için dizlerinden aşağısı ampüte edilmek zorunda kaldı.

Yaşanan sıra dışı olay, YouTube kanalı olan Dr. Bernard tarafından işlendi.

SEPSİS NEDİR?

Sepsis, vücudun bir enfeksiyona karşı verdiği tepkinin neden olduğu, bazı vakalarda potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir duruma verilen isimdir.







