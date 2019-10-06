Beyoğlu Karaköy’de 2 yabancı uyruklu arkadaş vapur iskelesine gelerek oturmaya başladı.

Bir süre burada alkol alan ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Şişeyi kırıp, boğazını kesti

Kavgada bir kişi elinde bulunan şişeyi kırarak tartıştığı arkadaşının boğazını kesti.

Boğazından yaralanan adam kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşını yaralayan kişi hızla buradan uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından boğazı kesilen kişiye olay yerinde yaptığı ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çevrede çalışma başlattı.



