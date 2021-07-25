Türkiye Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek istedi, sıkıştığı yerde öldü

Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek istedi, sıkıştığı yerde öldü

Türkiye

Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek istedi, sıkıştığı yerde öldü

Kayseri'de, zil sesini duymadığı için kapıyı açmayan arkadaşı M.M’nin evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen Mehmet Demirezen (27), bulunduğu yere sıkışarak, hayatını kaybetti.

25 Temmuz 2021, Pazar 01:20 Son Güncelleme:
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Yozgat’ta kasaplık yaptığı öğrenilen Mehmet Demirezen, Kurban Bayramı sonrası arkadaşı M.M. ile görüşmek için Kayseri’ye geldi. Arkadaşı M.M’nin yaşadığı Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki 3 katlı binaya gelen Demirezen, zili çaldığında kapıyı açan olmayınca apartmanın çatısına çıktı. 3'üncü kattaki eve ulaşmak için havalandırma boşluğuna giren Demirezen, bulunduğu yere sıkıştı. Bu sırada alkollü olduğu iddia edilen M.M. ise zil sesini duymayarak banyoya duş almak için girdi.

AYAKLARINI GÖRDÜ

Banyonun havalandırma boşluğundan sarkan ayakları gören M.M., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Demirezen’in yaşamını yitirdiği belirledi. İtfaiyenin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Demirezen, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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