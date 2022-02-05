Türkiye Arkadaşlar arasında çıkan kavgada bıçaklar çekildi

Arkadaşlar arasında çıkan kavgada bıçaklar çekildi

Türkiye

Arkadaşlar arasında çıkan kavgada bıçaklar çekildi

Sivas’ta arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1’i ağır 3 kişi bıçakla yaralandı.

05 Şubat 2022, Cumartesi 00:30 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre olay gece yarısı Yenidoğan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre dört arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce B.K. (24) bıçakla, C.F.(25), H.H.Ç. (24) ve A.A.(25)’yı yaralayarak kaçtı. Üç yaralı ambulanslarla Sivas’ta ki hastanelere kaldırıldı. C.F’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Görgü şahitlerinin ifadesine göre B.K.’nın olay yerinden otomobille ayrıldı. B.K’nın bulunması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.



İHA

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