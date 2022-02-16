Arkadaşlarına çarpan otomobile saldırdılar!

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana gelen olayda, okuldan çıkan erkek öğrenciye, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı.





Öğrenci, çarpmanın etkisiyle caddeye savrulurken, yaralandı. Bu sırada kaza yerinden geçen ambulansın sağlık görevlileri, yaralı çocuğa ilk müdahalede bulundu.

Öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırılırken, arkadaşları da otomobil sürücüsüne saldırdı. Yaralı öğrencinin arkadaşları, daha sonra tepki gösterdikleri sürücü ile aynı otomobille hastaneye gitti.

Saldırı anı ve arkadaşlarının daha sonra sürücü ile birlikte aynı otomobille hastaneye gitmeleri, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)