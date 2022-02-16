Türkiye Arkadaşlarına çarpan otomobile saldırdılar!

Arkadaşlarına çarpan otomobile saldırdılar!

Türkiye

Arkadaşlarına çarpan otomobile saldırdılar!

Diyarbakır'da, okuldan çıkan öğrenci, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Öğrenciye yoldan geçen ambulansta müdahale edilirken, arkadaşları da sürücüye saldırdı.

16 Şubat 2022, Çarşamba 13:13 Son Güncelleme:
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana gelen olayda, okuldan çıkan erkek öğrenciye, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. 


Öğrenci, çarpmanın etkisiyle caddeye savrulurken, yaralandı. Bu sırada kaza yerinden geçen ambulansın sağlık görevlileri, yaralı çocuğa ilk müdahalede bulundu. 

Öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırılırken, arkadaşları da otomobil sürücüsüne saldırdı. Yaralı öğrencinin arkadaşları, daha sonra tepki gösterdikleri sürücü ile aynı otomobille hastaneye gitti. 

Saldırı anı ve arkadaşlarının daha sonra sürücü ile birlikte aynı otomobille hastaneye gitmeleri, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)

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