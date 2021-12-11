Türkiye Arkadaşlarını kontrol etmeye adliyeye giden şahıs tutuklandı

Arkadaşlarını kontrol etmeye adliyeye giden şahıs tutuklandı

Türkiye

Arkadaşlarını kontrol etmeye adliyeye giden şahıs tutuklandı

Konya merkezli 9 ilde örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemlerini kullanarak, banka ve kredi kartını kötüye kullanan, tehdit, şantaj suçlarını işledikleri tespit edilen şahıslar adliyeye sevk edildiği sırada yakalanan arkadaşlarını kontrol etmeye gelen şahıs da gözaltına alınarak tutuklandı.

11 Aralık 2021, Cumartesi 19:18 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, Kulu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlemek, banka ve kredi kartının kötüye kullanılması, tehdit ve şantaj gibi "siber dolandırıcılık" suçlarını işledikleri tespit edilen 22 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kulu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konya merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Konya İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheliler Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. 18 kişiden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şüphelilerden A.Ö’nün, hesabı kullanan kişiler arasında olduğunu belirttiği, Mersin’den duruşmanın akıbetini öğrenmek için geldiği değerlendirilen Ö.Ç. dosya Cumhuriyet Savcısının talimatı ile adliyede gözaltına alındı.

Ö.Ç, kullandığı telefonun şifresini vermemekte ısrar ederken, olayın mağduru şüphelinin WhatsApp görüşmesi esnasında "Ben hayaletim, beni sizin devletiniz bulamaz" diye belirten kişinin olabileceğini beyan etti. Şüpheli Ö.Ç, jandarmada, savcılıkta ve nöbetçi mahkemede suçlamaları kabul etmezken, telefon şifresini vermemekte ısrar etmesinden, delilleri karartma ihtimali olduğundan şüphelenilerek tutuklandı. Şahsın tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 11’e yükseldi.

İHA

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