ABD’nin Kuzey Carolina Üniversitesi’nde geçen nisanda silahlı saldırı meydana gelmişti. Öğrencilerden Riley Howell (21), saldırganın üzerine atlamıştı. Saldırganla boğuşurken arkadaşları kaçarak hayatlarını kurtarmıştı. Ama Riley üç kurşunla olay yerinde ölmüştü. Riley sayesinde büyük bir katliam önlenmişti. Riley ülke çapında kahraman ilan edildi. Ölümü sonrası ailesinin “Ormanı, kuşları, en çok da Star Wars’u çok severdi” dedikleri Riley için ağaçlar dikildi. Riley için hatıra anıtları yapıldı. Howell ailesinin tanımadığı Floridalı bir adam Star Wars’un yapım şirketine mektup yazdı. “Riley’deki özellikler sadece bir Jedi’da bulunabilirdi” dedi. Bunun üzerine aile, Riley’nin ölümünden birkaç hafta sonra Lucasfilm’den telefon aldı. “Yeni çıkacak kitapta Riley de kahramanlarımızdan biri olacak” dediler. Heyecanlı bekleyiş başladı. ‘Skywalker’ın Yükselişi-Görsel Sözlük’ isimli kitap, geçen hafta vizyona giren son filmle birlikte çıktı.

Ailesine hediye

Riley, kitapta ‘Tarihçi Jedi ustası Ri-Lee Howell’ olarak yer alıyordu. Ailesi buruk bir mutluluk yaşadı. Çünkü Riley’nin Star Wars hayranlığı çocukluğuna dayanıyordu. Çocukluğunda sık sık elinde ışın kılıcıyla ‘Jedi’ rolüne bürünüyordu. Bu hem Riley’nin anısının yaşatılması açısından büyük bir jestti hem de Star Wars tarihinde bir ilk oldu. Şimdiye kadar tamamı hayali kahramanlardan oluşan Star Wars evrenine ilk kez gerçek bir kahraman katıldı.

Riley ışın kılıcıyla oynayarak büyüdü.

Jedi nedir?

Star Wars’ta (Yıldız Savaşları) barışın koruyucuları olarak bilinirler. Galaktik Cumhuriyet’in savaşçılarıdır.’Güç’ adı verilen bir metafizik kuvveti kullanmayı öğrenerek kendi silahlarını geliştirmişlerdir. Temel silahları ışın kılıcıdır. Jedi olmak için en çok zeka ve derin bir bağlılık gerekiyor. ‘Güç seninle olsun’, Jedi’ların en bilinen repliği olarak günlük dile yerleşmiştir.

42 yıllık Star Wars tarihinde en ünlü Jedi karakterleri Yoda, Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi oldu.

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