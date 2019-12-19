Arkadaşlarını öldüren yangını çıkardı, cezası belli oldu
İstanbul Beyoğlu'nda 4 arkadaşının yanarak ölmesine, 2 arkadaşının da yaralanmasına neden olan Özkan Elmas hakkında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul Beyoğlu'ndaki tarihi Temel Apartmanı'da temizlik tartışması yüzünden 4 arkadaşının yanarak ölümüne, 2’sinin de yaralanmasına neden olan Özkan Elmas 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
İstanbul Beyoğlu’ndaki Jurnal Sokak’ta bulunan Temel Apartmanı’nda bir dairede sekiz arkadaş arasında temizlik yüzünden tartışma çıkmıştı. Çıkan tartışma sonrasında 3 Mart 2019’da arkadaşları uyuduğu sırada eve gelen Özkan Elmas evi ateşe vermişti. Olayda 4 kişi yanarak can verirken, 2 kişi yaralanmıştı.
4 kez ağırlaştırılmış müebbet
Olaya ilişkin sanık Özkan Elmas’ın yargılandığı davada 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
DHA