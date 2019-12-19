Arkadaşlarını öldüren yangını çıkardı, cezası belli oldu İstanbul Beyoğlu'nda 4 arkadaşının yanarak ölmesine, 2 arkadaşının da yaralanmasına neden olan Özkan Elmas hakkında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.