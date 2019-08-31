Arkadaşlarıyla şakalaşırken hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, 26 Ağustos tarihinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde aracına binen 48 yaşındaki Gülgün Cantekin, arkadaşları ile şakalaşırken bir anda fenalık geçirdi. Yere düşen Cantekin’i gören arkadaşları durumu hemen 112 Acil Yarım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Cantekin, hastaneye kaldırıldı.

Özel bir hastanede tedavi altına alınan Cantekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 5 günlük yaşam savaşına yenik düştü. Hayatını kaybeden Cantekin’in cenazesi morga kaldırıldı. 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen Cantekin’in ölümü yakınlarını yasa boğdu.



