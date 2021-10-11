En güzel (Kısa, anlamlı ve resimli) arkadaşlık hakkında sözler, herkesin yaşamak isteyeceği ancak herkesin yaşayamadığı güven ve samimiyet dolu duyguları ifade ediyor. Zira arkadaşlık bazen bir lokma ekmeği bazen de en büyük acıları paylaşmayı gerektiriyor. Derdini anlayabilen, acını görebilen ve sustuğun zaman bile söylemek istediklerini anlayabilen gerçek arkadaşlar için, arkadaşlık ile ilgili sözleri bir araya getirdik…

ARKADAŞLIK İLE İLGİLİ SÖZLER

Paylaşmanın asaletini hiçbir zaman bencilliğin çirkinliğine tercih etme ve öyle bir arkadaş seç ki sen onun için ölümü düşünürken, o senin için çoktan ölmüş olsun.

Dost dediğin çay gibi olmalı. Şekeri ne eksik ne fazla, içine bir tat bırakmalı bazen acı, bazen tatlı, ama hep ihtiyaç duymalı.

Paran olmadığı zamanlar gerçek arkadaşlarını görebilirsin.

Affet beni hep güzeli analım, anılarda tebessüm yaşatalım, ben kırdım, ben üzdüm yaraladım. Mutluluk gölgen olsun arkadaşım.

Gülmek senin için bir tutku olsun. Olur da bir gün ağlarsan eğer o da mutluluktan olsun.

Semadaki yıldızlar sönünce gözlerinde gecenin yalnızlığını hissedince, muhtaç olunca bir dost sohbetine, unutma ki seni düşünen bir dost var bu şehirde.

Güneşe bağlandı korkuyla önce insan. Sonra ateşe, suya. Ay battı su kurudu gün bitti. Sevgi kardeşlik dostluktu sonsuz olan. Can dostuma.

Sen gülerken yanındakilerde güler ama ağlarken yalnız ağlarsın onun için öyle bir ağaca yaslan ki asla yıkılmasın öyle bir dost edin ki seni asla bırakmasın.

Gül kokusu akşamlarda dost hasreti yaşadık belki yeri geldi ayrılıklara ağladık ama kalbimizde yaşattığımız dostluğumuzu asla unutmadık.

İnsanlar vardır; berrak, pırıl pırıl bir deniz. Boşa gitmez ne kadar güvenseniz. Dibini görürsünüz her şey meydanda. Korkmadan dalarsınız, sizi sarar bir anda. İçi dışı birdir çekinme ondan. Her sözü içtendir, her davranışı candan…

Gönüller birdir vücutlar ayrı olsa da. Dostluk bitmez dostluk abidesi yıkılsa da. Unutmayız dost uzakta olsa da hatta dost bizi unutsa da.

Arkadaşlar yıldızlar gibidir, onları her zaman göremezsin ama senin için her zaman var olduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin.

Dostluk, mantar yemeği gibidir. Zehirli veya zehirsiz olup olmadığı ancak yendikten sonra belli olur.

Baki dostluk adına nice dilekler vardır. Ölümün dahi ayrılık sayılmadığı gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar. Sevgide birleşen yürekler vardır.

Bir bağrı yanık karındaşım var, ağlar mı bilmem. Uzanıp da gözlerine akan yaşları silemem, yarın askere gidecek gitme kal diyemem, ağlama gardaş ağlama ağlayıp da yüreğimi dağlama.

Riya ile paranın padişahı değiliz biz. Parçalanmış gönül hırkalarını yamar giyeriz biz. Arkadaşlarla ağlar arkadaşlarla güleriz biz.

Hüzün bir yıldız kadar uzak, mutluluk göz bebeğinin kadar yakın olsun, umutların gerçek, gerçek mutlulukların sonsuz olsun.

Kendini mutsuz hissettiğinde kalbini dinle, çünkü sen kalbin kadar temiz ve güzellikleri hak eden birisin tüm güzellikler seninle olsun canı arkadaşım.

Onunla konuştuğunda rahatlayabiliyorsan eğer, çok iyi bir arkadaşa sahipsin demektir.

Gerçek dost: ilk göz yaşını görür, ikinciyi yakalar, üçüncüyü durdurur.

Bir dost yüzüne ihtiyaç duyduğunda başını kaldır ve gökyüzüne bak. Gündüzleri bulutların, geceleri yıldızların arkasından gülümsüyor olacağım.

Arkadaşlık ömür boyu, aşklar gönül boyu sürer.

Dostlukların tükenmediği, sevgilerin ölmediği, gözyaşlarının akmadığı, gülücüklerin bitmediği, en güzel günler sizinle olsun sevgili dostum.

Her zaman yenik düştük esiri olduk anlamsız koşuşturmaların ama bir kez adını yüreğimize yazdığımız dostlarımızı hiç mi hiç unutmadık.

Eğer arkadaşın uzak bir yere giderse, o uzak yer senin yakınına gelir!

Güvenle başlamış olan arkadaşlıklar, kardeşlik ile terfi kazanır.

Kaybetmeyi göze alamayacak kadar az arkadaşım var. Onlar milyonlarca yıldızlar arasında benim güneşim.

En yüksek dağların en iyi arkadaşları yalnızca bulutlar ve maceracı dağcılardır!

Yürek umutlara gebe olduğundan beri, ayrılıklara hiç yenik düşmedik biz, gönlümüz darağacında olsa bile dosta selam göndermeyi, unutmadık biz.

İki dost varmış dünyanın farklı yerlerinde, birbirlerini özlediklerinde sevgilerini rüzgâra fısıldarlarmış, dışarı çık gör bak dostum rüzgâr nasıl esiyor.

Sana destek olan arkadaşların gün gelir köstek olmaya başlar. Bu yüzden arkadaşlarını iyi seç.

Arkadaşlık duygusu belki de aşk duygusunun daha da üzerinde bir hissiyattır.

Bizim ömrümüzde ırmaklar vardır. Sularında hayallerimizi yüzdürdüğümüz. Bizim ömrümüzde dostlarımız vardır, günlerimiz ayrı geçtiğinde üzüldüğümüz.

Gülerken herkes eşlik eder, ya ağlarken. Başarılara herkes ortak olur, ya yenilgilere. Öyle bir dost edin ki; kötü gün kapını çalınca kapıya seninle beraber baksın.

Hep zamana yenik düştük esiri olduk anlamsız koşuşturmaların. Ama bir kez adını yüreğimize kazıdığımız dostlarımızı hiçbir zaman unutmadık.

Duygular vardır anlatılamayan, sevgiler vardır kalplere sığmayan, dostluklar vardır hiçbir şekilde yıkılmayan, bazı insanlar vardır asla unutulmayan.

Dost dediğin çay gibi olmalı. Şekeri ne eksik ne fazla, içine bir tat bırakmalı bazen acı, bazen tatlı, ama hep ihtiyaç duymalı.

Rüzgârın kemanını çaldığı, damlaların cama vurduğu bir pencerede yatağına uzanıp da keşke dediğin tüm güzellikler gerçek olsun güzel arkadaşım.

Dostluk günah olmayacak kadar masum, köle olmayacak kadar özgür, umulmayacak kadar yakın, unutulmayacak kadar derin, tek başına yaşanmayacak kadar zordur.

Geldiğin zaman boşluk dolduran değilsin, gittiğin zaman yeri doldurulamayansın canım arkadaşım.

Gülerken herkes eşlik eder, ya ağlarken. Başarılara herkes ortak olur, ya yenilgilere. Öyle bir dost edin ki; kötü gün kapını çalınca kapıya seninle beraber baksın.

Dostlukların tükenmediği, sevgilerin ölmediği, gözyaşlarının akmadığı, gülücüklerin bitmediği, en güzel günler sizinle olsun sevgili dostum.

"İyi dostlar destek olur. En iyi dostlar ise hiçbir şey olmamış gibi davranır." Desperate Housewives

Biz haber etmeden haberimizi alırsın, yedi yıllık yoldan kuş kanadıyla gelirsin. Gözümüzün dilinden anlar, elimizin sırrını bilirsin. Namuslu bir kitap gibi güler, alnımızın terini silersin gider, bu gider, şu gider, dostluk, sen yanı başımızda kalırsın.

"Arkadaşlık her zaman gölge veren bir ağaçtır." Calvin Coleridge

"Başka türlü davranmak, açıkça gerekmiyorsa herkesle dost olmaya çalış ama kimseye teslim olma." Buda

"Yaşamda hiçbir şey, dostluk kadar değerli olamaz." Aristoteles

"Yalnızca hava, ışık ve dostun varsa hiç üzülme." Goethe

"Dost hem iyi görünen hem iyi olan insandır; iyi görünen ama iyi olmayan insan ise dost görünür, ama dost değildir." Platon

"Dostuna da düşmanına da yardım et, çünkü o zaman dostunla daha yakın dost, düşmanınla da dost olursun." Clebul

"Dostlar, öyle bir ailedir ki insan o ailenin fertlerini, yalnız kendi seçer." Emerson

"Arkadaşlığını ispat edene kadar, hiç kimse gerçek arkadaş değildir." Beaumont

"Biri gerçeği duymak istemediği, öteki yalana hazır olduğu zaman dostluk, dostluk olmaz." Cicero

"İyi dostluklar, temiz hesaplarla kurulur." Balzac

"Günün birinde hepimiz sonsuza dek susacağız. Onun için sevdiklerinize şimdi “Seni seviyorum” demekten çekinmeyin." Albert Schweitzer

"Gerçek dostluk fosforlaşma gibidir, çevremizi karanlık sarınca iyice parlar." Aristoteles

"Sende en iyi ne varsa, dostuna onu ver." Mevlâna

"Önümden gitme seni izleyemeyebilirim. Arkamdan da gelme yol gösteremeyebilirim. Yanımda yürü ve yalnızca dostum kal." Albert Camus

"Eğer herkes, dost sandığı kimselerin kendi arkasından söylemiş olduklarını duymuş olsaydı, dünyada dost kalmazdı." Pascal

"Dostlarımla beraber olduğum zaman yalnız değilim. O dakikadan sonra da iki kişi değiliz." Pisagor

"Güller laleler bütün çiçekler solar. Çelik ve demir kırılır ama sağlam dostluk ne solar ne de kırılır." Nietzsche

"Çok ziyaret usandırır, az ziyaret dostluğa zarar verir." Hz. Ömer

Kaybetmeyi göze alamayacak kadar dostum yok.

Gerçek arkadaşı olmamak, yalnızlığın en kötüsüdür.

Kardeş, dost olmayabilir ama dost, her zaman kardeştir.

Arkadaşlık aşktan daha zordur, çünkü daha uzun sürer.

Arkadaşlık her zaman gölge veren bir ağaçtır.

Dost dediğin ayağını kaydıran değil, kaydığında seni yerden kaldırandır.

Kişi arkadaşı ile ölçülür.

Gerçek bir arkadaş iki gövdede yaşayan bir ruhtur.

Arkadaş, insanın kendisine verdiği hediyedir.

Hayat, arkadaşlıktan daha büyük bir hediye vermez.

Düşmanım dost olacağına düşman olsun daha iyi.

Bencillik dostluğun zehridir.

Arkadaş edinmenin tek yolu arkadaş olmaktır.

Ufak hatalar için dostunla darılmaktan sakın.

Her dostluğun gökyüzünde bir meleği varmış, yeryüzünde biten her dostluk için gökyüzünde bir melek ağlarmış, sana ant olsun ki bizim meleğimiz asla ağlamayacak dostum.

Şimdilik hoş çakal arkadaşım. Yine gel, yanına senin gibi gülen gözlü, yüreği sevgi dolu insanları alıp yine gel olur mu?

Uykudan uyanınca insanı uyandığına pişman eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, insanın hayatta sadece bir defa görebileceği harika bir rüyasın güzel arkadaşım.

Karanlık aydınlıktan, yalan gerçekten kaçar. Güneş yalnız olsa da etrafa ışık saçar. Üzülme doğruların kaderidir yalnızlık, kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.

Zaman gelir yollarına kar yağar, etrafını hüzün bulutları sararsa, ne zaman bir dosta ihtiyaç duyarsan dost olabildiğim kadar buradayım.

Yürek umutlara gebe olduğundan beri dostluklar ayrılıklara yenik düşmedi, yüreğimiz darağacındayken bile ölüme koşup dostumuzu sevmeyi bildik.

Başkalarına kendinden fazla değer verme. Ya onu kaybedersin ya da kendini mahvedersin. Terk edenden alınacak en büyük intikam, ona kupkuru, sevgisiz gözlerle bakmaktır.

Paylaşmanın asaletini hiçbir zaman bencilliğin çirkinliğine tercih etme ve öyle bir arkadaş seç ki sen onun için ölümü düşünürken, o senin için çoktan ölmüş olsun.

Ürkek başladığımız şeyler gün olup vazgeçilmez olunca, bir bakışta sevgiyi yakalıyorsak, kendimizi güçlü, coşkulu, tutkulu hissediyorsak desene arkadaşım biz dostuz.

Ben dostun kokusunu uzak diyarlardan alırım ve onun gülüşünü nerede olsa tanırım. Ne mesafeler mesafedir dostunla ne de ayrılıklar hüzünlü.

Yürek umutlara gebe olduğundan beri, ayrılıklara hiç yenik düşmedik biz, gönlümüz darağacında olsa bile dosta selam göndermeyi, unutmadık biz.

Gün gelir bir gün yalnız kalırsan, akı verirse iki damla gözyaşı gözünden, canlanırsa anıların birdenbire beni hatırla arkadaşım, beni hiç unutma.

Gülerken herkes eşlik eder, ya ağlarken. Başarılara herkes ortak olur, ya yenilgilere. Öyle bir dost edin ki; kötü gün kapını çalınca kapıya seninle beraber baksın.

İki dost varmış dünyanın farklı yerlerinde, birbirlerini özlediklerinde sevgilerini rüzgâra fısıldarlarmış, dışarı çık gör bak dostum rüzgâr nasıl esiyor.

Hayat çok kısa arkadaşım ve bu dünyadaki hiçbir şey kırılan kalplere değmez.

Yalnızca bizim gibi insanlar, benim gibi yaşama delicesine âşık olanlar ve mücadelemize ve eskisinden çok daha iyi olan çalışmaya âşık olan insanlar amacı doğru olarak öldüğü gibi görünmeye başlayan ancak bizim gibi insanlar bize kalmış tek bir şans bile olsa dostlarını terk etmezler.

Evet arkadaşım! Gülmek varken sürat aşmak niye, güldürmek varken ağlatmak niye, güzel sözler söylemek varken, kalpleri kırmak niye?

Rüya; biz uyurken kalbimizin tuttuğu bir dilektir. Arkadaş; uçmayı unuttuğumuzda bize kanatlarını açan bir melektir. Hayal gücü; bizi bilmediğimiz yerlere uçuran bir rüzgardır ve hayat; içinden ne çıkacağını bilmesek de açmamız gereken bir zarftır. Açtığın zarflardan hep güzel şeyler çıkması dileğiyle.

Dostluklara mesken bu yürek aşklara değil, sevgilinin gözlerine değil dostun sözlerine, selamına, merhabasına muhtaç bu yürek. Merhaba ey dost bu gece de yüreğimdesin…

Aşk ve arkadaşlık bir gün yolda karşılaşırlar. Aşk kendinden emin bir şekilde sorar: Ben senden daha candan ve daha yakınım. Sen niye varsın ki bu dünyada? Arkadaşlık cevap verir: Sen gittikten sonra arkanda bıraktığın gözyaşlarını silmek için.

Dost bazen minik bir kuş bazen var olmayan sevgili, kimi zaman saksıda bir çiçektir, ama asıl dost seni senden çok sevendir her dostluğun gökyüzünde bir meleği varmış, yeryüzünde biten her dostluk için gökyüzünde bir melek ağlarmış, sana ant olsun ki bizim meleğimiz asla ağlamayacak.

Ürkek başladığımız şeyler gün olup vazgeçilmez olunca, bir bakışta sevgiyi yakalıyorsak, kendimizi güçlü, coşkulu, tutkulu hissediyorsak desene arkadaşım biz dostuz.

Dostluklara mesken bu yürek aşklara değil, sevgilinin gözlerine değil dostun sözlerine, selamına, merhabasına muhtaç bu yürek. Merhaba ey dost bu gece de yüreğimdesin…

Arkadaşın saha zırh oluyorsa, sen de arkadaşına silah olmalısın.

Gün gelir bir gün yalnız kalırsan, akıverirse iki damla gözyaşı gözünden, canlanırsa anıların birdenbire beni hatırla arkadaşım, beni hiç unutma.

Arkadaş, yanında kendin olabileceğin kişidir.

Hakiki arkadaşlık sıhhatten farksızdır, kıymeti ancak elden gittikten sonra anlaşılır.

EN GÜZEL (KISA, ANLAMLI VE RESİMLİ) ARKADAŞLIK HAKKINDA SÖZLER

Ekmeğim aşım helal olsun yiyene, içene. Ama hakkım helal değil; dost gibi görünüp kuyumu eşene…

Arkadaş edinmenin tek yolu, arkadaş olmaktır…

Hiçbir zaman bir arkadaşı aldatmayın. -Hipparchus

Arkadaş edinmenin zamanı, ona ihtiyacınız olmadan öncedir.

En büyük iyilik, arkadaşına ikramda bulunmaktır… -Abdullah bin Abbas (R.A.)

Hiç kimse, her şeye sahip olsa da arkadaşı olmadan yaşamak istemez. -Aristo

Sonra çekildim bir kenara, seyrettim olan biteni. Baktım; kimde ben ne kadarım, kim bende ne kadar kalmış.

Arkadaş, arkadaşlarının kusurlarına ve zayıflıklarına katlanmak zorundadır. -William Cowper

Bize benim için ölecek değil, benim için yaşayacak dostlar lazım…

Arkadaşlar gelip gidebilir ama düşmanlar birikir. -Thomas Jones

Dostlar vardır keşkelere seni boğdurur! Ama öyle dostlar vardır ki; iyi kiler ile gözlerini doldurur! İyi ki varsınız.

Ey gönül bir sürü dostunun yanında elbet ki düşmanların da olacak. Ama imtihan bunca düşmanın varken seni dostun vuracak.

Dostlar okyanusun dibinde, midyenin içindeki inciye benzerler, az bulundukları için çok değerlendirirler.

Dostum dostum güzel dostum, bu ne beter çizgidir bu.

Ömür boyu iki arkadaşın varsa, şanslısın. Eğer iyi bir arkadaşın varsa, çok şanslısın.

Hiç kimse bir arkadaş kaybedecek kadar zengin değildir. Hele ben hiç değil. Affet beni dostum.

Bizde kardeşlik ölümü bilip yanında kalmaktır! Gerçek arkadaşlık iki bedende bir ruhtur.

Tabağına yiyeceğin kadar yemek hayatına da yetecek kadar arkadaş al yoksa tabağına fazla aldığın yemek karnini fazla arkadaş alırsan da başını ağrıtır…

Acıların bölüşülmesi değil, sevinçlerin bölüşülmesidir dostluğu yaratan. Acında da mutluluğunda da hep yanındayım dostum.

Dostları olmalı insanın; Samimi, yüreği güzel, yoluna yoldaş, yoluna ışık tutabilen.

Ve bazen de seninle konuşmak iyi geldi, diyebileceğin birisi olmalı.

Arkadaş uğrunda ölmek kolay, fakat uğrunda ölünecek arkadaşı bulmak zordur.

Arkadaş, seni ailen kadar çok tanıyabilen kişidir.

Arkadaş gölge veren bir ağaç gibidir. Bunaldığın zaman gölgesinde dinlenirsin.

Sağlam bir arkadaşa sahipsen, aynaya ihtiyaç duymazsın.

Birçok insan hayatına girip çıkacak, ama yalnızca gerçek arkadaşlar kalbini iz bırakacak.

İyi bir arkadaş sırlarını senin için saklar. En iyi bir arkadaş kendi sırlarını saklamana yardım eder.

İyi bir arkadaş olmak istiyorsan, bana sadece doğrularımı değil hatalarımı da söylemelisin.

Öyle insanlar var ki doğuştan gelir mecburiyettir adına akraba denir. Sonradan gelir kardeşten ötedir adına dost denir.

Akıllı bir adam düşmanlarından, arkadaşlarının aptallığından daha fazla faydalanır.

Arkadaşlık bir roman gibidir. Yazmak için senelerini verirsin, yakmak için ise bir iki dakika yeterlidir.