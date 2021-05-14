Arkasında kıyamet koparken dürüm yemeye devam etti

İstanbul Taksim’de sokağa çıkma kısıtlamasında parfüm satan seyyar satıcı ile zabıta memurları arasında arbede çıktı. Polisin müdahalesiyle son bulan arbedenin ardından seyyar satıcı gözaltına alındı. Hemen arkasında yaşanan arbedeye rağmen bir kişinin oturarak, elindeki dürümü yemeyi sürdürmesi dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, geçtiğimiz gün sokağa çıkma kısıtlamasında turistlere parfüm satmak isteyen seyyar satıcıyı engellemek istedi.

Seyyar satıcı, kendisine müdahale eden ekiplere karşı koyunca arbede çıktı. Arbedeye müdahale eden polis ekipleri, zabıta memurlarının şikayeti üzerine seyyar satıcıyı gözaltına alarak, emniyete götürdü.

Bu arada Taksim Meydanı'nda oturarak elindeki dürümü yiyen bir kişinin hemen arkasındaki arbedeye aldırış etmemesi dikkat çekti.







