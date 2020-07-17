Gaziantep Müze Müdürlüğü’ne bağlı Zeugma Müzesi’nde görevli arkeolog Merve Kaçmış, 13 Ocak’ta Diyarbakır’da kendisini öldürmüştü. Müzede görevli olan ve daha sonra tayini çıkan arkeolog Ü.Y.P. üzerinde görünen envantersiz ve kayıp eserlerin Kaçmış’ın üzerine zimmetlendirilmesi istendiği, buna direnen Kaçmış’ın mobbing sonucu kendisini öldürdüğü iddia edilmişti. Kaçmış’ın intiharından sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı müze müdürü ile iki görevliyi açığa alıp konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Ocak ayında başlatılan soruşturma kapsamında Ü.Y.P. adına zimmetli olan ve Kaçmış’a zimmetlendirilmesi istenilen eserler arkeologlardan oluşan bir komisyon tarafından tek tek sayıldı. Sayım sonrasında 6 sayfalık bir rapor hazırlanarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’na iletildi.

Bazı eserler bulunamadı

25 Şubat tarihli rapor, Kaçmış’ın intiharı ile ilgili Diyarbakır Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasına da girdi. Raporda Ü.Y.P.’nin zimmetinde 8 bin 729 eserin olduğu tespit edildiği, bu eserlerden 2 bin 433’ünün envantersiz olduğu, eserlerden 10’unun bulunmadığı belirtildi. Raporda eserlerle ilgili, “Güncellenen 8 bin 729 adet eser üzerinden yapılan çalışmalarda toplam 8 bin 719 adet eser mevcut envanter bilgilerinden tek tek sayılarak bulunmuş, 10 adet eser bulunamamıştır” ifadesi kullanıldı. Eserlere ait bilgi ve fotoğrafların yer aldığı envanter defterlerinin aşırı yıprandığı belirtilen raporda, “Envanter defterlerinin aşırı yıprandığı, sayfalarında kopmaların başlandığı, bilgilerin yetersiz olduğu ve defterlerin birçoğunda eser fotoğraflarının eksik olduğu görülmüştür” denilerek tüm envanter defterlerinin yenilenmesi gerektiği belirtildi. Raporda yer alan bilgilere göre bazı bronz eserlerde oksitlenme, demir eserlerde ise korozyon nedeniyle dökülmelerin başladığı tespit edilerek acil önlem alınması gerektiği önerildi.

Arkasında not bırakmıştı

Soruşturma dosyasındaki gelişmelerle ilgili bilgi veren Kaçmış ailesinin avukatı Aslı Pasinli, “Merve bir şeylere maruz kaldığını bıraktığı nottaki çalakalem yazı ile Türkiye’ye duyurdu. Bu soruşturma dosyasının bam teli müzedeki eserlerde bir eksiklik olup olmadığı konusunda kopuyordu. Bizim için meselenin en karmaşık iki hususundan biri gerçekleşti. Şimdi ise gözler Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nda. Merve’nin intihara yönlendirildiği konusunda bir kanaat oluşursa dava açılacak ve ilgililer yargılanacak” dedi.

Hürriyet- İdris Emen