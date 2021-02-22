Armağan Çağlayan sürprizi! 'Huysuz' filmi geliyor

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; yarattığı Huysuz Virjin karakteriyle gönüllerde taht kuran usta sanatçı Seyfi Dursunoğlu’nun sıra dışı hayatı film oluyor. Geçtiğimiz temmuz ayında vefat eden Dursunoğlu, 1970’lerde devlet memuruyken sahnelere adım atmış, şovunun büyük ilgi görmesiyle istifa ederek sahne sanatçısı olmuştu. Fuarlarda, gazinolarda ünlü sanatçılarla birlikte sahne alarak tüm Türkiye’yi dolaşan Huysuz Virjin, sonraki yıllarda televizyon programı yaparak bir TV fenomenine dönüşmüştü.

Birlikte 350 bölüm çektiler

Ona TV serüveni boyunca eşlik eden isim ise yapımcısı Armağan Çağlayan’dı. Usta sanatçı ile birlikte 350 bölüm “Huysuz Şovu” çeken Çağlayan, Seyfi Dursunoğlu’na veda ederken şunları demişti:

“Kusura bakmayın ama hayat bana biraz torpil geçti. ‘Huysuz’ bana hepinizden biraz daha fazla şey öğretti. Hepsi için sevgi, saygı, minnet ve hayranlıkla...”





Armağan Çağlayan, hiç şüphesiz Seyfi Dursunoğlu’nu herkesten daha iyi tanıyan bir isim. Hayatını film yapmak isteyen yapımcılar da onun kapısını çaldı ve filme danışman olmasını istedi.

Teklifi kabul eden Çağlayan’ın danışmanlığında yapılacak filmin detayları ise henüz belli değil. En büyük merak ise usta sanatçıyı kimin canlandıracağı...



