Magazin Armağan Çağlayan sürprizi! 'Huysuz' filmi geliyor

Armağan Çağlayan sürprizi! 'Huysuz' filmi geliyor

Magazin

Armağan Çağlayan sürprizi! 'Huysuz' filmi geliyor

Geçtiğimiz temmuz ayında kaybettiğimiz Huysuz Virjin sahne adıyla tanınan Seyfi Dursunoğlu’nun hayatı film oluyor. Filmin danışmanlığını ise televizyonun ünlü ismi Armağan Çağlayan yapacak.

22 Şubat 2021, Pazartesi 08:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; yarattığı Huysuz Virjin karakteriyle gönüllerde taht kuran usta sanatçı Seyfi Dursunoğlu’nun sıra dışı hayatı film oluyor. Geçtiğimiz temmuz ayında vefat eden Dursunoğlu, 1970’lerde devlet memuruyken sahnelere adım atmış, şovunun büyük ilgi görmesiyle istifa ederek sahne sanatçısı olmuştu. Fuarlarda, gazinolarda ünlü sanatçılarla birlikte sahne alarak tüm Türkiye’yi dolaşan Huysuz Virjin, sonraki yıllarda televizyon programı yaparak bir TV fenomenine dönüşmüştü.

Birlikte 350 bölüm çektiler

Ona TV serüveni boyunca eşlik eden isim ise yapımcısı Armağan Çağlayan’dı. Usta sanatçı ile birlikte 350 bölüm “Huysuz Şovu” çeken Çağlayan, Seyfi Dursunoğlu’na veda ederken şunları demişti:

“Kusura bakmayın ama hayat bana biraz torpil geçti. ‘Huysuz’ bana hepinizden biraz daha fazla şey öğretti. Hepsi için sevgi, saygı, minnet ve hayranlıkla...”


Armağan Çağlayan, hiç şüphesiz Seyfi Dursunoğlu’nu herkesten daha iyi tanıyan bir isim. Hayatını film yapmak isteyen yapımcılar da onun kapısını çaldı ve filme danışman olmasını istedi.

Teklifi kabul eden Çağlayan’ın danışmanlığında yapılacak filmin detayları ise henüz belli değil. En büyük merak ise usta sanatçıyı kimin canlandıracağı...

İlgili Haberler
'Cenazemi bile kaldıramazlar' demişti! Huysuz Virjin'in yeğenlerinden vasiyet itirazıHuysuz Virjin karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu 87 yaşında hayata gözlerini yumduHuysuz Virjin olarak bilinen Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybettiHuysuz Virjin kimdir? Seyfi Dursunoğlu'nun hayatı


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
22 Şubat 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Suna Akyıldız
Kuaförünü değiştirmesi artık şart
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
22 Şubat haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Hasat Dolunayı
Öner Döşer
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Alina Boz
Funda Duru
Şirin Sever
Akrabanın hayırlısı!
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Duygusal zorbalığın işaretleri
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
O da bizden
Uğur Alkapar
Bekir Saçar
Her yerde kar var kalbim senin bu gece
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Kırmızı Oda gerçek Boncuk’tan haber var!
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Kariyer mi cinsellik mi?
Gökçen Erdoğan
Sercan Yaşar
Büyük soru: Gain mi Exxen mi?
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
Yasemin Candemir
2021’i “Güzellik yılı” ilan etmenin tam zamanı!
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor'da ünlüler takımına yeni yarışmacı geliyor