Armando hanedanı

Belçika’da 6 ay önce bir açık artırmada satışa çıkarılan güvercin Armando, 1.2 milyon Euro’ya (8 milyon TL) bir Çinli tarafından alınmıştı. Erkek Flaman cinsi Armando, dünyanın en pahalı güvercini olmuştu. 5 yaşındaki Armando, uzun mesafe yarışlarındaki şampiyonluğu nedeniyle özel bir güvercindi. Armando’yu Belçikalı Joel Verschoot (64) yetiştirmişti. Verschoot, milyonlarını alıp emekliliğin keyfini çıkarmak yerine Armando’nun rakiplerini yetiştirmeye başladığını açıkladı.

SAATTE 80 KM HIZ

Armando’nun dişi ve erkek yavrusunu uzun mesafe yarışları için günde 10 saat eğitiyor. Yavrularının Armando’nun rekorunu kıracağını söyleyen ve 300 posta güvercini yetiştiren Verschoot, Armando sayesinde Avrupa’daki en iyi güvercin terbiyecisi olarak anılmaya başlandı. Verschoot, güvercinleri saatte 80 km hızla uçurmanın püf noktasını şöyle açıkladı: “Dişi ve erkek güvercinleri iki hafta boyunca ayrı yerlere koyuyorum. Sonra aşk hasretiyle hızlanıyorlar.” POSTA-DÜNYA