"Giorgio Armani Prive" koleksiyonunda en çok göze çarpan detay, gümüş renkli hilal ay şeklindeki broşlar. Geceden aldığı ilhamla gökyüzündeki yıldızlar gibi görünen parlak kumaşlı tasarımlar hazırlayan efsanevi İtalyan moda tasarımcısı Armani, yeni koleksiyonunda pastel su yeşili, krem beyazı ve uçuk pembe gibi tonları parlak kumaşlarla kullanıyor ama aynı zamanda karanlık gökyüzünü vurgulayan gümüş renkli ve simsiyah parlak gece elbisilerine de yer veriyor. Palais de Chaillot'de yapılan defilede ön sırada Tina Turner, Anna Hathaway ve Marianne Cotillard gibi ünlüler Armani'nin elegan defilesini izleyenler arasında.

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