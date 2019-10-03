Armine Harutyunyan kimdir? Armine Harutyunyan hayatı

Genç model Armine Harutyunyan Milano Moda Haftası'nda podyuma çıktı. Gucci defilesine adeta damgasını vuran Ermeni model adından çok söz ettirdi ve dikkatleri üzerine çekti. Defile sonrası sosyal medyada çok konuşulan konular arasına giren model Armine Harutyunyan, internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Armine Harutyunyan kimdir? İşte Armine Harutyunyan'ın hayatı...

Armine Harutyunyan kimdir?

Milano Moda Haftası'nda ünlü marka Gucci defilesine çıkan Armine Harutyunyan sadece bir model değil, aynı zamanda bir sanatçı.

Armine Harutyunyan'ın hayatı

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da dünyaya gelen 23 yaşındaki model Armine Harutyunyan'ın dedesi Khachatur Azizyan da ülkenin önde gelen sanatçılarından biri.

Genç model aynı zamanda illüstratör ve grafik tasarımcı. Annesi ise bir doktor.