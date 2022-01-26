Göçmenlerin vazgeçilmezi olan Arnavut böreği tarifi, kat kat açılan hamurların birleştirip özel harcının birleşmesiyle yapılan şahane bir lezzet. Peki, Arnavut böreği nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız Arnavut böreği tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

ARNAVUT BÖREĞİ TARİFİ

Arnavut böreği malzemeler

Hamuru için;

6 su bardağı un

Bir tutam tuz

Aldığı kadar su

İç harcı için;

2 adet kuru soğan

500 gram dana kıyma

500 gram pırasa

1 su bardağı su

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

Hamurları yağlamak için;

250 gram tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

ARNAVUT BÖREĞİ YAPILIŞI

Önce hamuru (un, tuz ve su) yoğurup ele yapışmayan bir kıvamda, üzerini örterek dinlenmeye bırakın.

İç harcı için

Soğanları küçük küçük doğrayıp kıyma ile birlikte kavurun.

Salça ekleyip kavurmaya devam edin.

Pırasaları yıkayıp ince ince kesin, soğanların bulunduğu tencereye ilave edin. Pişmeye yakın su ekleyip, altını kapatıp soğumaya bırakın.

Hamuru ikiye bölüp alt için 12, üst için 10 beze hazırlayıp üzerini örtün.

Her bezeyi merdane ile yaklaşık küçük yemek tabağı büyüklüğünde açıp üzerini yağlayarak üst üste koyun.

Her bezeyi açıp koyarken el ile ortasından kenarlarına doğru büyüterek yapın.

12 tane olduğunda tepsiyi yağlayın.

Tepsinin büyüklüğüne göre el yardımıyla esneterek tepsiye yayın. Üst içinde aynı işlemleri yapın.

Tepside bulunan 12 bezeden açılan hamurun üzerine, hazırlanan iç harcı her tarafına gelecek şekilde yayın.

Diğer 10 bezeden açılan hamurun üzerine kapatıp alttaki hamurun kenarını üste getirerek kapatın, içine akmaması için. 170 derece ısıtılmış fırında 40 dakika kadar pişirin.

Fırın ısı ayarı ve pişme süresi fırınlara göre değişebileceği için kontrollü pişirmekte fayda var.

İçinde bulunan kıyma ve kullanılan yağ ve baharat oranları kesinlikle isteğe göre değişebilir.



