Arnavut böreği nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Arnavut böreği tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Gündüz kuşağının en sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında bugün gelinler Arnavut böreği tarifi yapıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise en lezzetli Arnavut böreği tarifi araştırıyor. Peki, Arnavut böreği nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız Arnavut böreği tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
26 Ocak 2022, Çarşamba 12:28 Son Güncelleme:
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Göçmenlerin vazgeçilmezi olan Arnavut böreği tarifi, kat kat açılan hamurların birleştirip özel harcının birleşmesiyle yapılan şahane bir lezzet. Peki, Arnavut böreği nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız Arnavut böreği tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...
ARNAVUT BÖREĞİ TARİFİ
Arnavut böreği malzemeler
Hamuru için;
- 6 su bardağı un
- Bir tutam tuz
- Aldığı kadar su
İç harcı için;
- 2 adet kuru soğan
- 500 gram dana kıyma
- 500 gram pırasa
- 1 su bardağı su
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı domates salçası
Hamurları yağlamak için;
- 250 gram tereyağı
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- Önce hamuru (un, tuz ve su) yoğurup ele yapışmayan bir kıvamda, üzerini örterek dinlenmeye bırakın.
İç harcı için
- Soğanları küçük küçük doğrayıp kıyma ile birlikte kavurun.
- Salça ekleyip kavurmaya devam edin.
- Pırasaları yıkayıp ince ince kesin, soğanların bulunduğu tencereye ilave edin. Pişmeye yakın su ekleyip, altını kapatıp soğumaya bırakın.
- Hamuru ikiye bölüp alt için 12, üst için 10 beze hazırlayıp üzerini örtün.
- Her bezeyi merdane ile yaklaşık küçük yemek tabağı büyüklüğünde açıp üzerini yağlayarak üst üste koyun.
- Her bezeyi açıp koyarken el ile ortasından kenarlarına doğru büyüterek yapın.
- 12 tane olduğunda tepsiyi yağlayın.
- Tepsinin büyüklüğüne göre el yardımıyla esneterek tepsiye yayın. Üst içinde aynı işlemleri yapın.
- Tepside bulunan 12 bezeden açılan hamurun üzerine, hazırlanan iç harcı her tarafına gelecek şekilde yayın.
- Diğer 10 bezeden açılan hamurun üzerine kapatıp alttaki hamurun kenarını üste getirerek kapatın, içine akmaması için. 170 derece ısıtılmış fırında 40 dakika kadar pişirin.
- Fırın ısı ayarı ve pişme süresi fırınlara göre değişebileceği için kontrollü pişirmekte fayda var.
- İçinde bulunan kıyma ve kullanılan yağ ve baharat oranları kesinlikle isteğe göre değişebilir.
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