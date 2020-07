Sofraların sultanı Arnavut böreği tarifi

Tadına doyamayacağınız, misafirlerinizin nasıl yaptığınızı merak edecek tariflerden birisi de Arnavut böreği tarifi. Sevdiklerinize hazırlamak için Arnavut böreği tarifi arıyor ya da Arnavut böreği nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? "Arnavut böreği tarifi, Arnavut böreği nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Arnavut böreği tarifi

Arnavut böreği malzemeleri

Hamuru için;

6 su bardağı un

Bir tutam tuz

Aldığı kadar su

İç harcı için;

2 adet kuru soğan

500 gram dana kıyma

500 gram pırasa

1 su bardağı su

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

Hamurları yağlamak için;

250 gram tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Arnavut böreği yapılışı

Önce hamuru (un, tuz ve su) yoğurup ele yapışmayan bir kıvamda, üzerini örterek dinlenmeye bırakın.

İç harcı için

Soğanları küçük küçük doğrayıp kıyma ile birlikte kavurun. Salça ekleyip kavurmaya devam edin. Pırasaları yıkayıp ince ince kesin, soğanların bulunduğu tencereye ilave edin. Pişmeye yakın su ekleyip, altını kapatıp soğumaya bırakın. Hamuru ikiye bölüp alt için 12, üst için 10 beze hazırlayıp üzerini örtün. Her bezeyi merdane ile yaklaşık küçük yemek tabağı büyüklüğünde açıp üzerini yağlayarak üst üste koyun. Her bezeyi açıp koyarken elimizle ortasından kenarlarına doğru büyüterek yapıyoruz bu işlemi. 12 tane olduğunda tepsiyi yağlayın. Tepsinizin büyüklüğüne göre elimizle esneterek tepsiye yayın. Üst içinde aynı işlemleri yapın. Tepside bulunan 12 beze den açtığımız hamurun üzerine, hazırladığınız iç harcı her tarafına gelecek şekilde yayıyoruz. Diğer 10 beze den açtığımız hamuru üzerine kapatıp alttaki hamurun kenarını üste getirerek kapatıyoruz içine akmaması için. 170 derece ısıtılmış fırında 40 dakika kadar pişirin. Fırın ısı ayarı ve pişme süresi fırınlara göre değişebileceği için kontrollü pişirmekte fayda var. İçinde bulunan kıyma ve kullandığımız yağ ve baharat oranları kesinlikle sizin isteğinize göre değişebilir.