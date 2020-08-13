Lokum kıvamında Arnavut ciğeri tarifi

Tadına doyamayacağınız Arnavut ciğeri tarifi evde kolaylıkla hazırlanan bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için Arnavut ciğeri tarifi arıyor ya da Arnavut ciğeri nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Arnavut ciğeri tarifi için "Arnavut ciğeri tarifi: Arnavut ciğeri nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Arnavut ciğeri tarifi

Arnavut ciğeri malzemeleri

600 gram ciğer

1 çay bardağı un(bulamak için)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karbonat

1 su bardağı sıvı yağ

1,5 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı toz kişniş

Sumaklı Soğan İçin:

1 adet kırmızı soğan(piyazlık doğranmış)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı sumak

1/2 demet doğranmış maydanoz

Arnavut ciğeri tarifi yapılışı

Üzerinde bulunan zarı ayıkladığınız kuzu ciğerini, kuşbaşı büyüklüğünde kesin. Derin bir süzgece aldığınız doğranmış kuzu ciğerlerini kanının süzülmesi için bekletin. Kanını süzdürdüğünüz ciğerleri karbonat ve tuz eklediğiniz una bulayın. Ciğerlerin üzerindeki fazla unu almak için tekrar süzgeçten geçirin. Ciğerleri tavadaki ısınmış yağın içerisine koyun. Ciğerler pişmeye başladığında kırmızı toz biber ve toz kişniş ekleyin. Pişen ciğerlerin fazla yağını süzdürerek bir tabağa aktarın. Piyazlık doğradığınız kırmızı soğanları, 1 çay kaşığı tuz ile ovarak öldürün. Üzerine sumak ve doğranmış maydanozu da ekledikten sonra güzelce karıştırın.Sıcak servis edin.