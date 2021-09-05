Arnavutköy’de otomobil devrildi, trafik yoğunluğu oluştu
Sultangazi yolunda bir otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Otomobil içinde bulunan 2 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.
05 Eylül 2021, Pazar 00:56 Son Güncelleme:
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Kaza dün akşam saatlerinde Arnavutköy-Sultangazi yolunda meydana geldi. Sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrildi. Devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralanmadan kurtulurken yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
DHA
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