Arnavutköy’de otomobil devrildi, trafik yoğunluğu oluştu

Kaza dün akşam saatlerinde Arnavutköy-Sultangazi yolunda meydana geldi. Sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrildi. Devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralanmadan kurtulurken yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

DHA