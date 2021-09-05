Türkiye Arnavutköy’de otomobil devrildi, trafik yoğunluğu oluştu

Arnavutköy’de otomobil devrildi, trafik yoğunluğu oluştu

Türkiye

Arnavutköy’de otomobil devrildi, trafik yoğunluğu oluştu

Sultangazi yolunda bir otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Otomobil içinde bulunan 2 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.

05 Eylül 2021, Pazar 00:56 Son Güncelleme:
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Kaza dün akşam saatlerinde Arnavutköy-Sultangazi yolunda meydana geldi. Sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrildi. Devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralanmadan kurtulurken yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

DHA

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