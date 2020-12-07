Türkiye Arnavutköy'de taş ocağında göçükte 2 işçi can verdi

Arnavutköy'de taş ocağında göçükte 2 işçi can verdi

Türkiye

Arnavutköy'de taş ocağında göçükte 2 işçi can verdi

Arnavutköy'de bir taş ocağında toprak kayması nedeniyle oluşan göçükte 2 işçi hayatını kaybetti.

07 Aralık 2020, Pazartesi 12:03 Son Güncelleme:
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Arnavutköy'de bir taş ocağında toprak kayması nedeniyle göçük oluştu. Enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çalışmalar sonucu enkaz altından çıkarılan ikinci işçinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

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Alınan bilgiye göre, Devlet Caddesi'ndeki bir taş ocağında toprak kayması oldu. Toprak kayması sonucu oluşan göçük nedeniyle 2 işçi toprak altında kaldı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Sabit D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çalışmalar sonucu enkaz altından çıkarılarak, ambulansa alınan Nuri D.'nin de hayatını kaybettiği belirlendi.

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