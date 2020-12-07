Arnavutköy'de bir taş ocağında toprak kayması nedeniyle göçük oluştu. Enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çalışmalar sonucu enkaz altından çıkarılan ikinci işçinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Devlet Caddesi'ndeki bir taş ocağında toprak kayması oldu. Toprak kayması sonucu oluşan göçük nedeniyle 2 işçi toprak altında kaldı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Sabit D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çalışmalar sonucu enkaz altından çıkarılarak, ambulansa alınan Nuri D.'nin de hayatını kaybettiği belirlendi.

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