Türkiye Arnavutköy'ün uçuran kasisi! Araçlar havalandı

Arnavutköy'ün uçuran kasisi! Araçlar havalandı

Türkiye

Arnavutköy'ün uçuran kasisi! Araçlar havalandı

İstanbul Arnavutköy'de Egemen Caddesi'ne yapılan kasis sürücülere yaşattığı zor anlar ile sık sık gündeme geliyor. Caddedeki kasisi fark etmeyen sürücülerin kullandığı araçlar adeta havalandı.

25 Ekim 2021, Pazartesi 10:16 Son Güncelleme:
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Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan ve ilçe merkezine girmeden İstanbul Havalimanına bağlanabilmeyi sağlayan Egemen Caddesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce hizmete açıldı.

Caddedeki trafik ışıklarının yanlış yere koyulduğunu ve sürücülerin trafik ışıklarını geç fark ettikleri için sürekli kazaların yaşandığını iddia eden mahalle muhtarı ve sakinleri yaşanan kazalardan dolayı tepki gösterdi ve yetkililerin önlem almalarını istedi. Mahalle muhtarının onlarca kaza yaşandığını söylediği Egemen Caddesi'ne sürücüleri yavaşlatmak için kasis yapıldı. Ancak karanlık caddede kasisi fark etmeyen sürücüler zor anlar yaşadı. Hızla kasise giren araçlar adeta havalandı. Bazı araçlarda hasar oluştu.



Bunun üzerine mahallenin gençleri ise kasisin olduğu bölgede sürücüleri uyarmak için nöbete başladı. Aydınlatmanın da yetersiz olduğu öne sürülen caddede araç sürücülerini uyarmaya çalışan gençler, yaptıkları el kol hareketleri ile araç sürücülerini yavaşlatmaya çalıştı. Mahallenin gençlerinden Delil Baba, arkadaşları ile son birkaç gündür saatlerce yol kenarında bekleyerek hızla gelen araç sürücülerini kasis konusunda uyardıklarını belirterek, kasisin yanlış yere koyulduğunu söyledi.

Baba, "Kasis tabelasını biraz daha geri koymaları lazım ki sürücüler kasisi fark etsin ya da kasisi biraz daha geriye koymaları lazım. Sürücüler kasisten hızla geçince bir anda direksiyon hakimiyetlerini kaybediyorlar. Araçlar kasise çarpınca altlarından kıvılcımlar çıkıyor bazen" dedi.


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