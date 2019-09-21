Arnavutluk'taki ilk deprem, saat 16.04'te gerçekleşti. 5.6 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü, Adriyatik kıyısındaki Durres'e 5 kilometre mesafedeydi.

11 dakika sonra ise, aynı noktada bu kez 5.4 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), sarsıntıların derinliğini 10 kilometre olarak veriyor. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise 5.6'lık depremin 10 kilometre, 5.4'ün ise yerin 60 kilometre altında meydana geldiğini duyurdu.







