26 Kasım 2019 tarihlerinde Arnavutluk’un kuzey bölgesindeki Laç şehrinde meydana gelen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği 6,3 büyüklüğündeki depremden hemen sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Yaraları saracağız.” diyerek deprem yardımı ve konut inşası talimatı vermişti.

Arnavutluk’ta yeniden inşaat çerçevesinde örnek proje olarak gösterilen deprem konutlarının içme suyu, atık su, yağmur suyu gibi alt yapı hizmetleri ile yangın tesisatı, elektrik tesisatı ve asansör gibi işler de Arnavutluk’un ilgili kurumları tarafından kontrol edilerek kabulleri yapıldı.

"AYNI HASSASİYETLE HAREKET ETTİK"

42 milyon avro bedelle toplam 522 konut, 37 ticari ünite ve 380 araç kapasiteli kapalı otoparkların teslimi için Arnavutluk’un Laç kentinde düzenlenen törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye ve Arnavutluk ilişkilerinin geçmişten gelen büyük bir gönül bağı ve kardeşlik üzerine kurulu olduğunu, ortak tarihin her iki ülke halkını birbirine her gün daha da yakınlaştırdığını söyledi.





Osmanlı’da ilk Türkçe sözlüğü yazan Şemsettin Sami ile İstiklal Marşı’nı kaleme alan millî şair Mehmet Akif Ersoy’un, iki ülkenin konuştuğu ortak gönül dilinin mimarlarından olduğunu belirten Bakan Murat Kurum, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“İşte bu köklü bağlardan dolayı iyi günlerimizde sevinci, kötü günlerimizde kederi paylaştık. Bu anlayıştan hareketle iki yıl önce yaşanan depremin hemen ardından Türkiye olarak Arnavutluk’un acısını acımız, derdini derdimiz bildik. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, yaraları hızlı bir şekilde hep birlikte sarmak için Arnavutluk’a geldik. Tıpkı ülkemizde; Elazığ, Malatya ve İzmir’de meydana gelen depremlerde olduğu gibi; Giresun ve Ordu’da yaşanan sellerde; Antalya ve Muğla’daki yangınlarda nasıl seferberlik ruhuyla hareket ettiysek, Arnavutluk için de, Laç şehrimiz için de aynı hassasiyeti gösterdik. İnşa çalışmalarımıza hızla başladık. Hamdolsun bugün de konutlarımızı, ticari alanlarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Başbakanın teşrifleriyle teslim etmenin mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz.”

"YENİ KONUTLARI BÖLGENİN TARİHİ VE KÜLTÜREL DOKUSUNA UYGUN MİMARİYLE HAZIRLADIK"

“Afetzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarına göre hazırladığımız yeni yuvalarımızı; hem depreme karşı dayanıklı hem de; enerji verimli, sıfır atık uyumlu özelliklere sahip çevreci konutlar olarak inşa ettik.” diyen Bakan Kurum, “Yeni yuvalarımızı, kadim medeniyet değerlerimizden aldığımız ilhamla bölgenin tarihi ve kültürel dokusuna uygun, özgün bir mimariyle hazırladık. Yeni yuvalarımızın, iş yerlerimizin, sosyal alanlarımızın depremzede kardeşlerimize yepyeni bir hayat sunmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Murat Kurum sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Arnavutluk’tan doğan akarsuların Tuna’ya; oradan da Karadeniz’e ulaştığı gibi; Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ufukla yeni gönül bağları, kardeşlik köprüleri inşa etmek için var gücümüzle çalışacağız. Türkiye olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da her anlamda Arnavutluğun yanında olacağız.”