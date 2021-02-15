Magazin Arnold Schwarzenegger gençlere taş çıkarıyor

Arnold Schwarzenegger gençlere taş çıkarıyor

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Arnold Schwarzenegger gençlere taş çıkarıyor

Kalbindeki sorun nedeniyle bıçak altına yatan 73 yaşındaki oyuncu Arnold Schwarzenegger, sağlığına kavuştu. Ünlü oyuncu, dün Venice Beach'te bisiklete binerken görüntülendi.

15 Şubat 2021, Pazartesi 15:18 Son Güncelleme:
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'Terminator 'serisiyle sinema tarihine geçen Arnold Schwarzenegger, geçip giden yıllara ve eskisi gibi olmayan sağlığına meydan okuyor. Geçtiğimiz yılın ekim ayında kalp ameliyatı geçirdiğini sosyal medya sayfasından duyuran Arnold Schwarzenegger, aktif hayatına devam ediyor.

Sevgilisi eşlik etti

Ameliyatla aort kapağı değiştirilen Schwarzenegger, önceki gün Venice Beach'te bisiklete binerken görüntülendi. 73 yaşındaki oyuncuya, 45 yaşındaki sevgilisi kız arkadaşı Heather Milligan da eşlik etti.

Schwarzenegger'ın, ilerleyen yaşına ve kalp hastalığına rağmen gençlere taş çıkartacak hızda pedallara basması dikkat çekti.

Kısa sürede sağlığına kavuştu

Arnold Schwarzenegger, geçen yılın ekim ayında aort kapağının değiştiğini bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu. Operasyonun ardından kısa sürede sağlığına kavuşan oyuncu, tedavi olduğu Cleveland'a çevreyi gezmeye başlamış ve orada çektiği fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaşmıştı.

Schwarzenegger, mesleki başarılarının yanı sıra bir dönem özel hayatıyla da gündemin ilk sıralarında yer almıştı. Ünlü oyuncu, Maria Shriver ile 20 yılı aşkın süre görünüşte mutlu bir evlilik sürdürdü. Ama gün geldi gerçek ortaya çıktı. Hem de bunu Schwarzenegger kendisi itiraf etti.

"Terminatör" serisinin ünlü aktörü "Total Recall: My Unbelievably True Life Story" (Herşeyi Hatırlıyorum: Benim İnanılmaz Hayat Hikayem) adlı kitabında eşi Shriver ile birlikte gittikleri aile terapistine Mildred Baane ile birlikte olduğunu ve bu birliktelikten bir de çocuğu olduğunu söylediğini yazdı.

Bu yasak ilişki, annesi Kennedy ailesinden gelen Maria Shriver ile Arnold Schwarzenegger'ın evliliğinin sonunu getirdi. Ünlü oyuncu, bir süredir Heather Milligan ile romantik bir ilişki yaşıyor.

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