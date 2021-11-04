Arnold Schwarzenegger, LinkedIn hesabı açtı

Terminatör filmiyle sinema tarihine geçen ABD'li oyuncu ve eski Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger, iş dünyasının profesyonel sosyal paylaşım sitesi LinkedIn'de yeni bir profil oluşturdu.

Schwarzenegger, daha önceki iş deneyimlerine ilişkin LinkedIn hesabında şu bilgilere yer verdi:

1968-1972 yılları arasında serbest tuğla örme ustası

2003-2011 yılları arasında Kaliforniya Valisi

1977-bugün Oak Yapım'da Başkan

LinkedIn profilini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan ünlü oyuncu, paylaşımında, "Sonunda bir Linkedin profili oluşturdum. Tuğla örme işi olan var mı?" dedi.