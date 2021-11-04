Arnold Schwarzenegger, LinkedIn hesabı açtı
ABD'li oyuncu ve eski Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger, LinkedIn hesabı açtı.
04 Kasım 2021, Perşembe 07:34 Son Güncelleme:
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Terminatör filmiyle sinema tarihine geçen ABD'li oyuncu ve eski Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger, iş dünyasının profesyonel sosyal paylaşım sitesi LinkedIn'de yeni bir profil oluşturdu.
Schwarzenegger, daha önceki iş deneyimlerine ilişkin LinkedIn hesabında şu bilgilere yer verdi:
- 1968-1972 yılları arasında serbest tuğla örme ustası
- 2003-2011 yılları arasında Kaliforniya Valisi
- 1977-bugün Oak Yapım'da Başkan
LinkedIn profilini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan ünlü oyuncu, paylaşımında, "Sonunda bir Linkedin profili oluşturdum. Tuğla örme işi olan var mı?" dedi.
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