Arnold Schwarzenegger, robotunu yapan şirkete dava açtı

ABD'li oyuncu Arnold Schwarzenegger, Rus robot firması Promobot'a kendisine birebir benzeyen bir robot ürettiği gerekçesiyle dava açtı. Kendisini kuzey ve doğu Avrupa'nın 'en büyük servis robotu üreticisi' olarak tanımlayan Promobot; kafe, restoran, bar ve hotellerde servis elemanı olarak çalıştırmak üzere 'garson robotlar' üretiyor. Yalnızca Schwarzenegger'in değil pek çok ünlü isimle tıpatıp görünümdeki robotlar gündelik ev işlerini yapabilecek yetkinikte. Promobot, web sitesindeki açıklamada şöyle diyor "Marilyn Monroe misafirlerinizi ağırlasın, William Shakespeare çocuklarınıza masal okusun ve Cristiano Ronaldo akıllı ev sisteminizi yönetsin".

İngiliz aksanıyla konuşuyor

Ancak firmanın robotunu ürettiğini öne sürdüğü robotlar arasında sadece Schwarzenegger'inki aktif görünüyor. Schwarzenegger robotu bugüne kadar Consumer Electronics Show elektronik fuarında ve Uluslararası Amerikan Oyuncak Fuarı'nda sergilendi. Digital Trends editörleri, robotun beklenmedik şekilde İngiliz aksanıyla konuştuğunu, gözlerinin ise soru soran gözlerle baktığını ve birisinin 'onu öldürmesi için' adeta yalvararak baktığın esprili bir şekilde aktardı.

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