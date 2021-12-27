Magazin Arnold Schwarzenegger'den emekli askerlere bağış

Arnold Schwarzenegger'den emekli askerlere bağış

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Arnold Schwarzenegger'den emekli askerlere bağış

Arnold Schwarzenegger, bağışladığı 250 bin doların (yaklaşık 2,7 milyon TL) evsiz emekli askerlerde yarattığı tepkiyi görünce sevinçle doldu.

27 Aralık 2021, Pazartesi 15:36 Son Güncelleme:
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Schwarzenegger kâr amacı gütmeyen Village for Vets'e 250 bin dolar bağışladıktan sonra yeni konutları incelemek için bu hafta Batı Los Angeles'taki Gazi İşleri yerleşkesini ziyaret etti.

74 yaşındaki eski Kalifornia valisi, yaklaşık 22 metrekarelik evlerden birindeki yatağı test ederken evi Noel vaktinde teslim alacak bazı emekli askerlerle tanıştı. Schwarzenegger, "Bana her şeyi veren bu ülkeye bir şeyleri geri verebilmem iyi hissettiriyor" dedi.

Emekli asker Bruce Henry Cooper, Schwarzenegger'e bağışı için bizzat teşekkür etti ve Fox LA'e yeni evinin "hayatını kurtardığını" söyledi. Cooper, "Bizi unutmadı. Kimseyi unutmadı" dedi. Schwarzenegger'in oğlu Patrick ziyarete eşlik etti ve emekli askerleri onurlandırmak için düzenlenen barbekü etkinliğinde enerji barı dağıttı.

Patrick Schwarzenegger, "Her şeyi emekli askerlerimize borçluyuz" dedi. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom geçen ay aynı Gazi İşleri yerleşkesini ziyaret ederek 86 küçük ev satın alınması için eyaletin 750 bin dolar (yaklaşık 8,2 milyon TL) bağışladığını duyurmuştu. 


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