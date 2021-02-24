Birçok rengini görebileceğiniz arpa çiçeği, bir başka adıyla frezya olarak biliniyor. Hoş kokusu ve zarif görüntüsü kendisine hayran bırakıyor. Peki, arpa çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Arpa çiçeği özellikleri nelerdir? Arpa çiçeği hikayesi nedir? Arpa çiçeği hakkında merak edilenler haberimizde.

ARPA ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Soğanlar bahçeye dikilecekse toprak önce çapalanıp kontrol edilmeli. Toprak yumuşak, kolay ufalanan yapıda ve humuslu ise hiç sorun yok. Sadece doğal gübre karıştırılıp soğanlar ortalama 15cm mesafe ile 5cm kadar derine gömülür. Toprak elverişli değilse bitkisel çürüntüler, kum ve yanmış koyun gübresi karıştırıp terbiye edildikten sonra frezya soğanları ekilmelidir.

Az sayıda frezya yetiştirecekseniz en iyisi saksıda yetiştirmektir. Çünkü bahçede yerde olunca güzel kokusundan nasiplenmek pek mümkün olmuyor.

Ne zaman dikeceğinizi yukardaki gibi saptayın. Soğanları birkaçını en az 12cm derinliği olan küçük bir saksıya dikebilirsiniz. Aralarında en az 5cm mesafe bırakmalısınız. Saksı kenarı ile de o kadar mesafe olmalı. Frezya soğanlarını en üst uç kısımları toprağın 5cm altında kalacak şekilde dikeceksiniz. Saksı çok iyi güneş alan bir yerde bulundurulmalıdır. Soğanları ilkbaharda ekecekseniz saksı toprak saksı veya seramik saksı olmalı ki toprak ısınmasın. Sıcak toprakta soğanlar aktifleşmeyebilir. Ayrıca saksıları önce kuzey cephe soğuk ve güneşsiz bir yerde tutun. Yapraklar toprak dışında görünür görünmez güneşli yere alın.

Çiçek sapı görünene kadar toprak orta derece kurudukça sulayacaksınız. Çiçek sapı çıktıktan sonra toprak hafifçe kurudukça sulayın. Çiçekler geçtikten sonra birkaç hafta içinde yapraklar kuruyacaktır. yaprakları yemyeşil kaldıkça siz de sulamayı bırakmayın. Sararma hafiften başladığında artık hiç sulamayın. Yapraklar kupkuru olana kadar gelecek yıl için hazırlanmış soğanların olgunlaşması, yapılanmaları devam eder. Kuruma bittiğinde soğanları söküp sonbahara kadar çok serin olmayan, çok fazla sıcak da olmayan bir yerde saklayın. Ya da hiç sökmeyebilirsiniz. Sonbaharda havalar iyice soğuğu zaman yapraklanırlar.

Sulamada toprak niteliği önemlidir. Kumlu ve suyu hemen süzdüren toprak en sağlıklısıdır. Suyun biriktiği, kolay süzülmediği ya da bir türlü kurumayan topraklar frezyalar için sakıncalı. Yanlış toprak kullanmışsanız sulama aralıklarında toprağın önemli derecede kurumasını bekleyin.

ARPA ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Frezya serin mevsimlerde aktiftir. Sıcak yaz aylarında yaprakları kurur ve soğanları (korm) uyku halinde bekler. Sonbaharda yeniden yapraklanır. İnce kılıç yaprakları düz yukarı doğru gelişir. Yaprak boyu 15-30cm civarlarındadır. Bir soğan (korm) her yıl birkaç soğan haline gelerek çoğalır. Soğanları küçüktür.

Tür olarak tek tür değil, birçok türleri, hibritleri ve kültivarları hepsi frezya olarak adlandırılır. Yani ‘Frezya’ (Freesia) birçok türleri kapsayan cins adıdır.

Kış sonunda veya ilkbaharda yılda bir defa çiçek açan frezyalarda çiçek sapındaki çiçek sayısı sabit değildir. Bir çiçeklenme zamanında, çiçeklenmesinden önce ve sonra yapraklıyken yeni soğanını ne kadar güçlendirebilmişse bir sonraki yıl ona göre sayıda çiçek açar. İyi ve güçlü yapılanmış bir soğanın çıkardığı çiçek sapı biraz yükseldiğinde iki üç ayrı çiçek sapına ayrılır ve her birinde birçok çiçekler sırasıyla açar.

Frezyaların ana vatanı Afrika’nın doğusunda Kenya’dan güneye doğru, Güney Afrika’yı da kapsayan bölgelerdir. En çok Frezya türleri Cape ve civarlarında bulunur.



