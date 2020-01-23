Arpa şehriye çorbası tarifi: Arpa şehriye çorbası nasıl yapılır?
Soğuk havalarda içinizi ısıtacak ve size hastalıklara karşı korunmada yardımcı olacak arpa şehriye çorbası tarifi oldukça lezzetli bir tariftir. Evde arpa şehriye çorbası tarifini oldukça pratik bir şekilde hazırlayabilir ve şık sunumlar eşliğinde servis edebilirsiniz. Eğer arpa şehriye çorbası nasıl yapılır merak ediyor yada arpa şehriye çorbası tarifi arıyorsanız "arpa şehriye çorbası tarifi, arpa şehriye çorbası nasıl yapılır" haberimize göz atın.
Sağlıklı bir çorba tarifi arıyorsanız arpa şehriye çorbası tarifi tam size göre bir tarif olacaktır. oldukça lezzetli olan arpa şehriye çorbası tarifi evde kısa sürede hazırlayabileceğiniz çorbalardan birisidir. Eğer arpa şehriye çorbası tarifi arıyorsanız ve arpa şehriye çorbası nasıl yapılır merak ediyorsanız "arpa şehriye çorbası tarifi, arpa şehriye çorbası nasıl yapılır" haberimize göz atın.
Arpa şehriye çorbası tarifi
Arpa şehriye çorbası malzemeleri
- 1 çay bardağı arpa şehriye + 1 çorba kaşığı daha arpa Şehriye
- 2 çorba kaşığı salça
- 4 çorba kaşığı sıvı yağ
- 2 çorba kaşığı kuru nane
- 1 tatlı kaşığı kimyon
- 1 çorba kaşığı pul biber
- 1 adet et veya tavuk bulyonu
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 2 litre sıcak su
Arpa şehriye çorbası yapılışı
Öncelikle yağı tencere koyun ardından naneyi ekleyin. 1 dk kadar bekledikten sonra salçayı ilave edin. 2-3 dk kadar kısık ateşte kavurun. Şehriyeyi ilave edip 2 dk daha kavurun, baharatını ekleyin. Bulyonu atın, sıcak suyu dökün karıştırın. Suyu az gelirse su ekleyebilirsiniz. 5 dk kadar kaynaktan sonra kapağı kapatıp ocaktan alın. Kapağı kapalı şekilde 5-10 dk dinlendikten sonra servise hazır.
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