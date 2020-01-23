Arpa şehriye çorbası tarifi: Arpa şehriye çorbası nasıl yapılır?

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Arpa şehriye çorbası tarifi

Arpa şehriye çorbası malzemeleri

- 1 çay bardağı arpa şehriye + 1 çorba kaşığı daha arpa Şehriye

- 2 çorba kaşığı salça

- 4 çorba kaşığı sıvı yağ

- 2 çorba kaşığı kuru nane

- 1 tatlı kaşığı kimyon

- 1 çorba kaşığı pul biber

- 1 adet et veya tavuk bulyonu

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 2 litre sıcak su

Arpa şehriye çorbası yapılışı

Öncelikle yağı tencere koyun ardından naneyi ekleyin. 1 dk kadar bekledikten sonra salçayı ilave edin. 2-3 dk kadar kısık ateşte kavurun. Şehriyeyi ilave edip 2 dk daha kavurun, baharatını ekleyin. Bulyonu atın, sıcak suyu dökün karıştırın. Suyu az gelirse su ekleyebilirsiniz. 5 dk kadar kaynaktan sonra kapağı kapatıp ocaktan alın. Kapağı kapalı şekilde 5-10 dk dinlendikten sonra servise hazır.

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