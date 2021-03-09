Yemek Gelinim Mutfakta arpa şehriye pilavı tarifi

Gelinim Mutfakta arpa şehriye pilavı tarifi

Yemek

Gelinim Mutfakta arpa şehriye pilavı tarifi

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler bugün arpa şehriye pilavı ve tavuklu parmak kebabı için kıyasıya mücadele ediyor. Ekran başındaki seyirciler ise arpa şehriye pilavı nasıl yapılır merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz arpa şehriye pilavı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

09 Mart 2021, Salı 14:41 Son Güncelleme:
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Her lokmasında ayrı bir tat alacağınız arpa şehriye pilavı birçok yemeğin yanına yakışan enfes bir lezzet. Peki, arpa şehriye pilavı nasıl yapılır? Arpa şehriye pilavı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

ARPA ŞEHRİYE PLAVI TARİFİ

Arpa şehriye pilavı malzemeleri

  • 1 adet çarliston biber
  • 2 adet domates
  • 1,5 su bardağı arpa şehriye
  • 3 su bardağı sıcak su
  • 2 çorba kaşığı tereyağı
  • 1 çorba kaşığı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

Arpa şehriye pilavı yapılışı

İlk olarak domatesleri rendeleyin. Biberleri küp olacak şekilde doğrayın. Sıvıyağ ve tereyağı bir tencere içerisinde kızdırmaya başlayın. Biberleri ekleyip kavurmaya devam edin. Biberler renk alınca arpa şehriyelerini ekleyin. Arpa şehriyeleri bir kaşıkla birlikte arada sırada karıştırın. Kavrulan şehriyeler koyu rengi aldığında üzerlerine domates ekleyin. 2-3 dakika kadar kavurun. Baharatları içerisine atın. Bir kaba 3 su bardağı sıcak suyun hepsini pilavın içerisine aktarın. Bir iki kez karıştırıp kapağını kapatın. 3-4 dakika harlı ateşte, 5 dakika orta ateşte 10 dakika da altını kısıp pişirin. Arada kapağını açıp su seviyesini kontrol edin. Suyunu çekip pilavlar göz göz olunca üzerine peçete örtüp dinlenmeye bırakın.

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