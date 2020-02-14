Arpa şehriye salatası tarifi: Arpa şehriye salatası nasıl yapılır?

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Arpa şehriye salatası tarifi

Arpa şehriye salatası malzemeleri

1,5 su bardağı arpa şehriye

2 su bardağı su

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1/2 demet maydanoz

5 adet taze soğan

3 adet közlenmiş kırmızı biber

Bir su bardağı haşlanmış süt mısır

5 adet kornişon turşu

Limon suyu

Zeytinyağı

Tuz

Arpa şehriye salatası yapılışı:

Teflon tavada yağı ısıtın. Yağ kızdığında arpa şehriyeleri tavaya alın ve rengi değişene kadar kavurun. Şehriyelerin rengi değiştikten sonra su ve tuzu ekleyerek, suyunu çekene kadar pişirin. Ardından soğuması için bekletin. Yeşillikleri ince olacak şekilde doğrayın. Közlenmiş biber ve turşuları da yine küçük boyutlara getirecek şekilde dilimleyin. Ardından tüm malzemeleri derin bir kabın içine alın ve hepsini harmanlayın. Son olarak limon suyunu, zeytinyağını ve tuzu ekleyip son kez malzemeleri karıştırın.