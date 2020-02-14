Arpa şehriye salatası tarifi: Arpa şehriye salatası nasıl yapılır?
Yemeklerin yanına en iyi giden lezzet kesinlikle salatalardır. Hem öğün olarak tüketebileceğiniz hemde yemeğin yanında ikram edebileceğinz bir lezzet arıyorsanız arpa şehriye salatası tarifi tam size göre bir tarif. Eğer arpa şehriye salatası nasıl yapılır merak ediyor yada arpa şehriye salatası tarifi arıyorsanız "arpa şehriye salatası tarifi, arpa şehriye salatası nasıl yapılır" haberimize göz atın.
14 Şubat 2020, Cuma 17:54 Son Güncelleme:
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Arpa şehriye salatası tarifi
Arpa şehriye salatası malzemeleri
- 1,5 su bardağı arpa şehriye
- 2 su bardağı su
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1/2 demet maydanoz
- 5 adet taze soğan
- 3 adet közlenmiş kırmızı biber
- Bir su bardağı haşlanmış süt mısır
- 5 adet kornişon turşu
- Limon suyu
- Zeytinyağı
- Tuz
Arpa şehriye salatası yapılışı:
Teflon tavada yağı ısıtın. Yağ kızdığında arpa şehriyeleri tavaya alın ve rengi değişene kadar kavurun. Şehriyelerin rengi değiştikten sonra su ve tuzu ekleyerek, suyunu çekene kadar pişirin. Ardından soğuması için bekletin. Yeşillikleri ince olacak şekilde doğrayın. Közlenmiş biber ve turşuları da yine küçük boyutlara getirecek şekilde dilimleyin. Ardından tüm malzemeleri derin bir kabın içine alın ve hepsini harmanlayın. Son olarak limon suyunu, zeytinyağını ve tuzu ekleyip son kez malzemeleri karıştırın.