Arsa, tarla ve ev satışında rekor
2021 yılında yalnızca konut değil gayrimenkulün tüm alanında rekorlar kırıldı. Arsa, tarla ve işyeri gibi konut dışı gayrimenkul satışları 2021’de önceki yıla göre yüzde 29.6 artarak 1 milyon 528 bin adede ulaştı ve tüm zamanların rekorunu kırdı.
25 Ocak 2022, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Konut satışları ise önceki yıla göre yüzde 0.5 azalarak 1 milyon 491 bin 856 adet olmuştu. Konut dışı gayrimenkul, konut satışlarını ilk kez geride bıraktı. Geçen yıl el değiştiren toplam gayrimenkul sayısı ise 3 milyon 20 bin oldu.
PAYI YÜZDE 40'A ÇIKTI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yıl tarla satışları 722 bin adede yükselirken, 480 bin arsa, 124 bin işyeri el değiştirdi. Diğer gayrimenkul satışları ise 202 bin adet olarak gerçekleşti. Önceki yıllarda toplam gayrimenkul satışlarının içinden yüzde 30 pay alan tarla ve arsa 2021’de yüzde 40 paya ulaştı.
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